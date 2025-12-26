La élite de los olivareros españoles se alía para comercializar la nueva cosecha de AOVEs de Pago

Aceites de la cosecha 2025/2026 de Grandes Pagos del Olivar - GRANDES PAGOS DEL OLIVAR

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La élite de los olivareros españoles se une por quinta vez para comercionalizar la nueva cosecha 2025/2026 de sus siete aceite de oliva virgen extra de pago, según informa la asociación Grandes Pagos de Olivar en un comunicado.

En concreto, los siete productores que componen esta asociación son Abbae de Queiles (Navarra), Aubocassa (Mallorca), Casas de Hualdo (Toledo), Castillo de Canena (Jaén), Marqués de Griñón (Toledo), Marqués de Valdueza (Badajoz) y Masía El Altet (Alicante).

Procedentes de diferentes zonas olivareras españolas, estas firmas comparten que sus AOVES deben estar producidos en un pago, un terruño delimitado que aporta singularidad al aceite de oliva virgen extra, donde los olivos están sometidos a un control cercano y estricto.

Este pack, con el que buscan reivindicar su esencia como AOVEs de excelencia producidos, cada uno de ellos, en un Pago propio, delimitado y controlado, se puede adquirir en la oleoteca La Comunal, así como en su tienda web (www.lacomunal.es).

Con más de 20 años de trayectoria, estas marcas que componen Grandes Pagos de Olivar llevan sus aceites de oliva 'premium' a más de 60 mercados internacionales y contribuyen a que España sea reconocido como el mejor productor de AOVE del mundo, logrando que los estándares de calidad de este producto se hayan consolidado de una manera muy firme.