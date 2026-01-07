Embraer entregó 78 aviones comerciales en 2025, cinco más, y cumple su previsión anual

Archivo - Avión de Embraer. - EMBRAER - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Embraer entregó un total de 78 aviones comerciales en 2025, cinco envíos más que el año anterior, cumpliendo con su previsión anual de 77-85 entregas, según un comunicado.

En concreto, el fabricante brasileño envió 38 modelos E195-E2, uno menos que en 2024; seis unidades E190-E2, dos menos; y 34 de la familia E175, ocho más.

Durante el cuatro trimestre, la firma concretó 32 aeronaves comerciales entregadas, una cifra total que supera por un envío el número del mismo periodo del año anterior.

Además, sumando los departamentos comerciales, ejecutivos y de defensa, Embraer alcanzó una entrega total anual de 2025 de 244 aeronaves, 38 aviones más que en 2024, al suministrar 155 jets ejecutivos, 25 más que el año anterior, y 11 militares, ocho más, junto con los 78 envíos comerciales ya mencionados.

A falta de saber los resultados anuales, el fabricante registró un beneficio neto de 277,9 millones de dólares (237,8 millones de euros) entre enero y septiembre, un 12,2% menos en comparación al mismo período del año anterior.

También reiteró previsiones para 2025, por lo que estima la entrega de entre 77 y 85 aviones comerciales y unos ingresos de entre 7.000 y 7.500 millones de dólares (5.989 y 6.417 millones de euros)