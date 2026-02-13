Archivo - Emirates extenderá su clase de 'Premium Economy' a 99 destinos mundiales para finales de 2026 - EMIRATES - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Emirates ha anunciado este viernes una actualización exhaustiva de su plan de despliegue de flota y productos, que contempla la expansión de su nueva cabina 'Premium Economy' a un total de 99 puntos internacionales para finales de 2026.

Este movimiento se enmarca en el programa de modernización integral de la compañía, que incluye la reconfiguración de sus aeronaves de largo radio para adaptar su oferta a la demanda actual del segmento corporativo y de ocio de alta gama.

Dentro de este cronograma de renovación, la operadora con sede en Dubái prevé completar a mediados de abril la remodelación de su primer Airbus A380 de alta densidad. Este avión será reconfigurado bajo una distribución de tres clases, que dispondrá de 76 asientos en 'Business Class', 56 en 'Premium Economy' y 437 en 'Economy Class'.

Según los planes de la compañía, este primer aparato modernizado cubrirá la ruta entre Dubái y Amán del 14 de abril al 31 de mayo, para posteriormente trasladarse a la ruta de Praga a partir del 1 de junio.

La estrategia de la aerolínea apunta a que, para el próximo mes de noviembre, se haya completado la renovación de los 15 aviones A380 que actualmente operan en dos clases, transformándolos a la nueva configuración de tres niveles de servicio.

Asimismo, a partir del próximo mes de marzo, Emirates iniciará una fase de introducción gradual de aviones adicionales remodelados en mercados estratégicos de Europa, Norteamérica, Asia, África y Oriente Medio.

En el mercado europeo, la compañía reforzará su presencia en ciudades como Zúrich, donde a partir del 1 de marzo ofrecerá más de 1.500 asientos semanales en 'Premium Economy'.

En Milán, la nueva cabina estará disponible desde el 10 de mayo mediante la incorporación de aviones Boeing 777-200LR remodelados, mientras que Dublín contará con este servicio en sus 21 vuelos semanales a partir del 25 de octubre.

Por su parte, en Nueva York (JFK), los vuelos operados por el A380 de cuatro clases pasarán a tener frecuencia diaria con este producto a partir del 1 de junio.

La expansión también alcanzará mercados emergentes y destinos consolidados en Asia y otras regiones. A partir de mayo, Ho Chi Minh contará con más de 600 asientos semanales en 'Premium Economy', y en Hong Kong el servicio se implementará en los A380 renovados desde el 1 de diciembre.

En África, la aerolínea introducirá el nuevo modelo Airbus A350 en la ruta a Entebbe a finales de marzo, mientras que en Oriente Medio, ciudades como Basora integrarán la 'Premium Economy' en sus cinco vuelos semanales a partir de mayo.

Con este despliegue, Emirates busca homogeneizar su experiencia de cliente en toda su red global, apoyándose en la renovación técnica de sus flotas de Boeing 777 y Airbus A380.

La compañía ha confirmado que los billetes para estas nuevas frecuencias y configuraciones ya se encuentran disponibles a través de sus canales de venta habituales y agencias de viajes asociadas.