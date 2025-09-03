Emirates reclutará en septiembre tripulantes de cabina en siete ciudades españolas

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emirates ha anunciado un proceso de reclutamiento para nuevos tripulantes de cabina en España, con nueve jornadas de puertas abiertas programadas en siete ciudades durante el mes de septiembre.

La compañía, con sede en Dubái, busca personas "apasionadas por la hospitalidad y con liderazgo" para gestionar los servicios a bordo.

Los candidatos seleccionados tendrán su base en Dubái y disfrutarán de un paquete de beneficios que incluye un salario libre de impuestos, alojamiento y transporte gratuitos, seguro médico y descuentos exclusivos.

La aerolínea ha programado un total de nueve jornadas de puertas abiertas a lo largo del mes. En Madrid, las citas serán los días 4 y 23 de septiembre en el Novotel Madrid Center mientras que en Barcelona, los interesados podrán acudir el 8 y el 25 de septiembre al Four Points by Sheraton Barcelona Diagonal.

El proceso de selección también llegará a Gran Canaria el 10 de septiembre (Paradisus by Meliá), a Valencia el día 19 (Medium Hotels), a Málaga el 21 (Hilton Garden Inn), a Palma de Mallorca el 27 (AC Hotel Ciutat de Palma) y a Ibiza el 29 de septiembre (Meliá Ibiza Pare Vicent Costa).

Según la aerolínea, los nuevos tripulantes recibirán un intenso programa de formación de siete semanas y media en sus instalaciones de última generación en Dubái.

Actualmente, el equipo de tripulantes de cabina de Emirates cuenta con 596 profesionales españoles. Los interesados deben acudir a la cita con un currículum vitae en inglés y una fotografía reciente, y estar preparados para pasar todo el día en el lugar de la evaluación.