El empresario Ted Turner, fundador de CNN, muere a los 87 años

Archivo - Logo de la CNN en un edificio de Los Ángeles (Estados Unidos). - Ringo Chiu/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario estadounidense de los medios de comunicación y filántropo Ted Turner, fundador de la cadena de noticias CNN que revolucionó la información en televisión, ha fallecido este miércoles a los 87 años de edad, según ha confirmado la cadena pionera de las noticias 24 horas.

"Ted fue un líder sumamente comprometido, intrépido, valiente y siempre dispuesto a confiar en su intuición y en su propio criterio", ha comentado Mark Thompson, presidente y consejero delegado de CNN Worldwide. "Fue y siempre será el alma de CNN. Ted es el pilar sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy nos tomaremos un momento para reconocer su legado y su impacto en nuestras vidas y en el mundo", ha añadido.

El propio Turner reveló en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A principios de 2025, el empresario fue hospitalizado con un caso leve de neumonía antes de recuperarse en un centro de rehabilitación, según señala CNN.

Nacido en Ohio en 1938, Turner comenzó su carrera como ejecutivo de cuentas en Turner Advertising Company y se adentró en el negocio de la televisión a partir de 1970 tras adquirir el canal 17 de la estación independiente UHF de Atlanta. En 1976, Turner compró los Atlanta Braves de las Grandes Ligas de Béisbol y lanzó TBS Superstation, dando origen al concepto de "Superstation". Al año siguiente, Turner Broadcasting System, Inc. adquirió los Atlanta Hawks de la NBA, y en 1980 lanzó CNN, la primera cadena global de noticias en vivo las 24 horas.

Turner, que llegaría a ser apodado como "La Boca del Sur" por su franqueza y estilo directo, levantó a lo largo de los años un imperio con una cartera de marcas y negocios de noticias y entretenimiento por cable que incluía CNN Headline News, CNN International, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies.

A mediados de los 90, Castle Rock Entertainment y New Line Cinema pasaron a ser propiedad de Turner Broadcasting. En octubre de 1996, la compañía se fusionó con Time Warner y, en 2001, esta se fusionó con AOL para crear AOL Time Warner. Turner finalmente dejó la empresa en 2003 y renunció a su puesto en el consejo de administración en 2005. Las antiguas cadenas y activos de Turner Broadcasting System pertenecen ahora a Warner Bros. Discovery.

Asimismo, Turner también se desempeñó como copresidente de Turner Enterprises, una empresa privada que gestiona sus intereses comerciales, propiedades e inversiones, incluyendo la supervisión de 2 millones de acres en ocho estados y a través de que administraba la mayor manada comercial de bisontes (45.000 ejemplares) de Norteamérica en 13 ranchos de Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, Nuevo México y Dakota del Sur.

Al margen de su labor empresarial, Turner se destacó como filántropo y lideró iniciativas como la Fundación Turner, fundada en 1990, para mejorar la calidad del aire y del agua, desarrollar un futuro energético sostenible y salvaguardar la salud ambiental. Desde su creación, la Fundación Turner ha donado más de 380 millones de dólares (325 millones de euros) a cientos de organizaciones.

Asimismo, en septiembre de 1997, Turner anunció su histórica donación de hasta 1.000 millones de dólares (855 millones de euros) a la Organización de Naciones Unidas. Al año siguiente, creó la Fundación de las Naciones Unidas (UNF) en apoyo de los objetivos de la ONU para promover un mundo más pacífico, próspero y justo, mientras que a principios de 2001, Turner lanzó la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear (NTI).

A lo largo de su carrera, Turner fue distinguido como 'Hombre del Año' de la revista TIME en 1991 y una de las 100 personas más influyentes del mundo según TIME en 2009. En los últimos años, fue homenajeado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión con el Premio a la Trayectoria en la 35.ª edición de los Premios Emmy Deportivos en 2014.

En el plano personal, Ted Turner deja cinco hijos de sus dos primeros matrimonios, con Julia Gale Nye (1960-1964) y Jane Shirley Smith (1965-1988). El empresario se casó por tercera vez en 1991 con la actriz Jane Fonda y el matrimonio se divorció en 2001. Según CNN, a Turner le sobreviven sus cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.