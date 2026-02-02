Las empresas de Alemania y España a la cabeza del uso de IA, según BCE

Archivo - Inteligencia Artificial - FUJITSU - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El uso de la inteligencia artificial (IA) está muy extendido entre las empresas de la zona euro, aunque la mayoría la utilizan con muy poca o moderada frecuencia, según revela una encuesta del Banco Central Europeo (BCE) que señala a compañías alemanas y españolas como las que mayor uso hacen de esta tecnología entre las principales economías de la zona euro.

La consulta del banco central, realizada entre mediados de noviembre y diciembre de 2025 entre una muestra de 5.067 empresas de la eurozona, apunta a que el 27% de las empresas de la región aún no utilizan IA, mientras que el 33% la utiliza con muy poca frecuencia, el 31% la moderadamente y el 7% de manera significativa.

En este sentido, los datos recabados por el BCE sugieren que es más frecuente que las pymes no utilicen tecnologías de IA (35%) que las grandes empresas (13%) y que las pymes también sean menos propensas a experimentar con IA o a utilizarla moderadamente que las grandes empresas, mientras que la proporción de empresas que usan IA significativamente es la misma entre pymes y grandes firmas.

Entre los países, el 47% de las empresas alemanas y el 43% de las españolas utilizan tecnologías de IA de forma moderada o significativa, en comparación con el 26% de las empresas italianas y el 22% de las francesas.

Por contra, cabe destacar que Italia presenta la mayor proporción de empresas que actualmente no utilizan IA (45%), superando a Francia, España y Alemania, que registraron porcentajes similares (27%, 26% y 23% respectivamente).

"Entre las cuatro mayores economías de la zona euro, Alemania y España son las que más empresas utilizan la IA al menos ocasionalmente, mientras que Italia tiene la mayor proporción de no usuarios", destaca el BCE.

De cara al futuro, las empresas prevén asignar el próximo año, en promedio, el 9% de su inversión total a la IA, con una tasa de inversión en IA entre pymes (9%) y grandes empresas (10%).

Entre los países, la mayor inversión prevista en IA como porcentaje de la inversión total durante los próximos doce meses se registra en Alemania (10%), seguida de España (9%), Italia (8%) y Francia (7%).

Incluso las empresas que actualmente no utilizan IA generalmente prevén invertir en ella en cierta medida durante los próximos doce meses, apunta el BCE.

De este modo, las grandes empresas muestran una tasa de inversión prevista (6%) ligeramente superior a la de las pymes (4%), lo que resulta en un promedio general del 4%. Las empresas que utilizan IA con poca o moderada frecuencia esperan tasas de inversión en IA más altas (9% y 11%, respectivamente), mientras que las mayores tasas de inversión las esperan las empresas que ya utilizan IA de forma significativa.

Entre los usuarios significativos de IA, las pymes esperan destinar una mayor proporción de su inversión a IA (21%) en comparación con las grandes empresas (17%), lo que sugiere que algunas pymes están a la vanguardia de la adopción de IA.

USO DE LA IA.

En cuanto al uso que hacen las empresas, la encuesta revela que utilizan la IA principalmente para mejorar sus procesos de negocio principales y secundarios, representando el 33% y el 29% del uso, respectivamente, mientras que un número significativamente menor de empresas cita la reducción de costes de personal (15%), el apoyo a la I+D y la innovación (13%), o la ampliación de su oferta de productos y servicios(10%) como razones clave para adoptar la IA.

Asimismo, el BCE apunta la falta de competencias en IA como la razón más común que las empresas esgrimen para no adoptar esta tecnología, ya que la mencionan el 25% de empresas consultadas. Además, algunas firmas señalan la incompatibilidad con los sistemas existentes (19%), las preocupaciones éticas (19&) o la percepción de falta de utilidad de la IA (16%).

Menos empresas expresan desconfianza en los resultados generados por la IA (13%) o creen que sus costes superan sus beneficios (9%), mientras que el 30% de las empresas que no utilizan actualmente la IA considera que no es útil para su negocio, una postura mucho menos frecuente entre las empresas que la usan con poca o moderada frecuencia (12% y 6% respectivamente).

En el caso de las empresas que utilizan la IA en cierta medida, la falta de habilidades en dicha tecnología sigue siendo la barrera más citada, con un 26% de los usuarios poco frecuentes y un 27% de los usuarios moderados que destacan este desafío.

Asimismo, las empresas que utilizan la IA con poca o moderada frecuencia están más preocupadas por los problemas éticos relacionados con la IA en comparación con las empresas que no la utilizan en absoluto (22% frente a 11%).