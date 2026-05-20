Las empresas del sector hortofrutícola prevén elevar ventas en 2026 y avisan del alza de costes energéticos

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MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El sector de frutas y hortalizas mantiene una evolución positiva y afronta 2026 con perspectivas favorables, ya que el 83% de las empresas del sector prevé aumentar sus ventas este año y otro 14% espera mantenerlas, pese a operar en un entorno marcado por la presión sobre los costes y la incertidumbre geopolítica, según los datos del informe el 'Pulso del Sector de Frutas y Hortalizas 2026', elaborado por Aecoc.

En concreto, los datos del primer trimestre reflejan un comportamiento sólido de la actividad empresarial del sector hortofrutícola. Así, el 69% de las compañías dice haber incrementado sus ventas en valor respecto al mismo periodo del año anterior y otro 23% afirma haberlas mantenido estables.

En conjunto, nueve de cada diez empresas lograron sostener o mejorar su facturación. Además, el 63% aumentó sus ventas en volumen y un 17% las mantuvo, lo que confirma que el crecimiento del sector no responde únicamente al efecto de los precios, sino también a una evolución positiva del consumo en buena parte del mercado.

El informe también pone de relieve la fortaleza exportadora del sector hortofrutícola español. Para una de cada tres empresas fabricantes, las exportaciones ya representan más de la mitad de sus ventas y el 86% de las compañías mantiene o incrementa su actividad internacional respecto al año anterior, siendo la Unión Europea y el Reino Unido los principales motores del crecimiento exterior en 2026, al concentrar casi la mitad de las expectativas de expansión.

Entre los principales retos y desafíos para el sector está la situación geopolítica internacional. El 67% de las empresas considera que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur perjudicará la competitividad del sector español, principalmente por el temor a una posible competencia desleal y por las diferencias regulatorias en materia de producción y seguridad alimentaria.

Además, el 38% cree que las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump están afectando negativamente a las exportaciones españolas de frutas y hortalizas.

Mientras que el conflicto en Oriente Medio también genera inquietud entre los directivos. El 70% considera que una escalada de la tensión provocaría un aumento de los costes de las materias primas y casi una cuarta parte teme que se reproduzca un escenario inflacionista que afecte al consumo.

De hecho, el 81% de los encuestados reconoce que el principal impacto directo del contexto geopolítico actual ya es el aumento de costes en sus negocios. Ante esta situación, el 40% de las compañías está aplicando medidas de eficiencia para reducir gastos, mientras un 17% trabaja en la diversificación de proveedores.

ADVIERTEN DE LA PRESIÓN REGULATORIA

Por otro lado y respecto al ámbito regulatorio, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases se sitúa como la principal preocupación normativa para el 67% de las empresas del sector de la fruta y la verdura.

El sector reclama una mayor coordinación entre administraciones y que se escuche más a las compañías afectadas antes de aprobar nuevas medidas regulatorias. Así, más de la mitad de los directivos pide que las empresas participen activamente en el diseño de la normativa y otro 21% reclama una armonización entre países europeos para evitar desequilibrios competitivos.

Las compañías también trasladan al Gobierno la necesidad de impulsar medidas que favorezcan el consumo y alivien la presión económica sobre los hogares. La principal petición de las empresas participantes en el informe es la bajada del IVA de frutas y hortalizas, respaldada por el 31% de los encuestados.

Además reclaman mayores ayudas directas a sectores estratégicos, la deflactación del IRPF para aumentar el poder adquisitivo o medidas especiales de apoyo para el gran consumo ante el incremento de los costes energéticos.

Respecto a las principales tendencias que marcarán la evolución del sector en los próximos años. El 75% de los directivos considera que la sostenibilidad tendrá un peso determinante en las decisiones comerciales y el 83% asegura que incrementará más que nunca sus inversiones en digitalización. Sin embargo, la garantía de suministro derivada de la escasez de producto ya no figura entre las mayores preocupaciones de las compañías.

Entre los grandes retos de 2026 destacan el aumento de los costes energéticos y de las materias primas (67%), seguido por el relevo generacional y los cambios en los hábitos de consumo.