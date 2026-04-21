Enagás compra el 31,5% de la francesa Teréga a GIC por 573 millones

Archivo - El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, durante una rueda de prensa, en la Sede de Enagás- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Enagás ha alcanzado un acuerdo para adquirir un paquete accionarial representativo del 31,5% del capital social de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC, por un importe de 573 millones de euros, informó la compañía la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Teréga es el segundo mayor operador del sistema de transporte y almacenamiento de gas natural (TSO, por sus siglas en inglés) de Francia, operando en el suroeste del país. Cuenta con alrededor de 5.100 kilómetros gasoductos y dos almacenamientos subterráneos, lo que representa aproximadamente el 16% de la red francesa de transporte de gas y el 27% de la capacidad nacional de almacenamiento.

Con esta compra, Enagás se erigirá en el segundo principal accionista de Terega, el segundo mayor operador de gas de Francia, tan solo por detrás de Snam (40,5%) y por delante de la empresa pública francesa EDF (18%) y el banco francés Crédit Agricole (10%). En este sentido, Enagás aporta una perspectiva industrial y europea complementaria a la de Snam.

La red de Teréga está conectada con la de Enagás por dos conexiones internacionales. Además, la entrada en el capital de la gala fortalece la alianza en proyectos como el H2Med y el BarMar, el hidroducto entre España-Francia.

La adquisición está sujeta al cumplimiento de las condiciones suspensivas propias de este tipo de transacciones, incluidas las autorizaciones regulatorias necesarias. Enagás estima que el cierre ocurrirá a lo largo de este año.

Esta operación se enmarca en el proceso de rotación de activos anunciado por la compañía en su actualización estratégica 2025 2030, que establece como prioridades la descarbonización y el refuerzo de la seguridad de suministro en España y Europa.

Asimismo, el grupo dirigido por Arturo Gonzalo destacó que esta adquisición es "plenamente compatible con el plan de inversiones en hidrógeno renovable, contribuye a mejorar el perfil de crecimiento de Enagás y refuerza tanto la política de dividendos, como su sostenibilidad a largo plazo".

UNOS 15 MILLONES DE BENEFICIO NETO DE CONTRIBUCIÓN EN 2027-2032.

A este respecto, el grupo señaló que la operación supondrá una contribución media de unos 40 millones de euros de flujo de caja, unos 33 millones de euros de resultado de sociedades participadas y unos 15 millones de euros de beneficio después de impuestos en el periodo 2027-2032.

La operación también refuerza la seguridad de suministro, algo especialmente relevante en el actual contesto geopolítico, y avanza en los objetivos de descarbonización en ambos países, manteniendo la independencia de los dos operadores y siempre en coordinación con los Gobiernos y Reguladores de Francia y España.

Además, existe un marco sólido de trabajo conjunto entre Enagás y Teréga, y una histórica relación fluida y permanente en el ámbito del gas natural que actualmente se extiende también al hidrógeno renovable y otras moléculas.

Igualmente, supone un avance en coordinación energética, ya que la combinación de las capacidades técnicas de Enagás y Teréga, permitirá abordar proyectos con una visión regional y de eficiencia entre operadores (TSOs) adyacentes.

En el caso de H2Med, Enagás y Teréga, junto con el socio francés Natran, reforzarán el enfoque coordinado transfronterizo en el corredor, que ha obtenido la calificación Proyecto de Interés Común (PCI) por la Comisión Europea, tras la aprobación del Parlamento Europeo.

REDUCE SU PARTICIPACIÓN EN ENAGÁS RENOVABLE AL 20%.

Por otra parte, Enagás ha cerrado la venta parcial de su participación en el capital social de Enagas Renovable, transmitiendo la titularidad del 40% de Enagás Renovable a Hy24 por un importe de 48 millones de euros, con lo que reducirá su participación al 20%.

El grupo energético indicó que la operación generará un impacto positivo en el beneficio después de impuestos de unos 9,5 millones de euros en 2026.

La participación de Enagás en Enagás Renovable tuvo como objetivo principal impulsar el desarrollo del sector del hidrógeno renovable en España, favoreciendo el crecimiento de esta tecnología en sus fases iniciales, así como del biometano.

En la actualidad, el desarrollo del hidrógeno se está acelerando a lo largo de toda su cadena de valor. Considerando el avance en el despliegue de la Red Troncal de Hidrógeno que Enagás está liderando, y con el objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa europea en materia de separación de actividades, la compañía ha iniciado un proceso de desinversión en Enagás Renovable, tal y como estaba previsto en su actualización estratégica 2025-2030.