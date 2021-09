Ence defiende la "inviabilidad" del traslado de la pastera y el Ministerio sostiene que es posible otro lugar en Galicia

La compañía sostiene que "la única solución es el cierre" si no puede continuar en Lourizán, lo supondría ampliar su planta de Navia

PONTEVEDRA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, no cree que no exista un lugar apropiado en Galicia para construir una fábrica de producción de celulosa, mientras Ence defiende la "inviabilidad" del traslado. "Si no fuese posible otra localización, Ence no tendría ninguna otra factoría más en España", ha sentenciado el representante del Ministerio de Transición Ecológica.

La Subdelegación del Gobierno del Pontevedra ha acogido este viernes la segunda reunión de la mesa de trabajo sobre el futuro de la fábrica de Ence en Lourizán, después de la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga concedida a la pastera por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy.

En la reunión, Ence ha presentado el estudio realizado por la ingeniería Idom que sostiene la "inviabilidad" de implantar una instalación de las características de Ence-Pontevedra en ninguna de las 441 ubicaciones analizadas. El documento alude a que estas áreas son "las únicas de la comunidad autónoma que podrían albergar un complejo industrial".

"No es posible pensar que en una comunidad autónoma de las características de Galicia, con cuatro provincias, con la extensión que tiene, que no haya un suelo industrial apto para acoger una actividad industrial que sabemos que su funcionamiento no es inherente a la ubicación dentro del dominio público marítimo terrestre", ha dejado claro Hugo Morán, que ha acudido a esta reunión en lugar de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

"LA ÚNICA SOLUCIÓN ES EL CIERRE"

Por su parte, Antonio Casal, responsable de ENCE en Galicia --que asistió en lugar del presidente de la compañía, Ignacio de Colmenares--, ha descartado un traslado de la fábrica a otro emplazamiento en Galicia si no prospera el recurso de casación de la pastera ante el Tribunal Supremo.

De ser así, "la única solución es el cierre en Lourizán, no hay otra", dijo Antonio Casal. En ese caso, la compañía ampliaría la planta de Ence en la localidad asturiana de Navia para asumir parte de la producción de Pontevedra.

NO HAY POSIBILIDAD DE CAMBIOS LEGISLATIVOS

Por otra parte, Hugo Morán también ha rechazado una solución legislativa o administrativa que permita salvar la sentencia de la Audiencia Nacional modificando la actual Ley de Costas para permitir que la fábrica de celulosas siga en Lourizán. "Conviene dejar claro que no hay posibilidad o atisbo de que esto sea viable", ha asegurado.

El secretario de Estado de Medio Ambiente propuso a la empresa que presente un plan alternativo de traslado que contaría con el apoyo del Gobierno central.

LA XUNTA CRITICA AL GOBIERNO

Mientras, el conselleiro de Economía y vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, ha lamentado lo que a su juicio es una "posición de bloqueo del Gobierno", que "pone en peligro el futuro de la planta de Ence y los empleos".

Para Francisco Conde, la ausencia en el encuentro de este viernes de la ministra "evidencia que el Ejecutivo central prefiere despreocuparse y tomar distancia con respeto al futuro de la fábrica y de los miles de puestos de trabajo asociados".

EL ALCALDE DEFIENDE LA RECUPERACIÓN DE LA RÍA

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha vuelto a apostar, en esta mesa de trabajo, por la necesaria recuperación de la ría. Así, ha preguntado si "¿quiere la empresa Ence seguir produciendo en Galicia?", cuestión que no obtuvo respuesta por parte del representante de la pastera.

El alcalde recuerda que existe un acuerdo general sobre la importancia del sector forestal en Galicia y su futuro esperanzador, "incluyendo la pasta de papel". Frente a este posicionamiento, Fernández Lores ha planteado "el derecho de los pontevedreses a recuperar la ría, y por lo tanto, que esa fábrica se haga en otro lugar", pero al mismo tiempo expresó la "preocupación por que se mantenga la actividad económica y que se pueda cerrar el ciclo de producción con nuevas tecnologías".

El alcalde de Pontevedra ha indicado que existe en la actualidad un proyecto en Galicia para la producción de pasta de viscosa, proyecto ya conocido por la Xunta de Galicia.

A la reunión también han asistido, entre otros, el presidente del comité de fábrica, José Antonio Lafuente, y su secretario, Pablo Bacariza, junto a otros tres vocales. Todos ellos lograron el compromiso del Gobierno central y del Ayuntamiento para que, en caso de una sentencia del Supremo desfavorable a la continuidad en Lourizán de la factoría, no se exija la ejecución inmediata de la sentencia para dar un margen de tiempo para poner en marcha la alternativa industrial que garantice la continuidad de los puestos de trabajo.

Durante la reunión, un grupo de trabajadores se ha concentrado a las puertas de la Subdelegación, en la plaza de España de Pontevedra, sin que se produjeran incidentes destacables. En 15 días se volverá a reunir esta mesa de trabajo en Pontevedra.