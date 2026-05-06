Endesa eleva un 24% su beneficio a marzo, hasta 725 millones, y confirma sus metas para 2026

Gianni Armani, consejero delegado de Endesa - ENDESA

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa obtuvo un beneficio neto de 725 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 24,4% con respecto a los 583 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía, que ratificó sus objetivos financieros para este 2026.

Los ingresos de la eléctrica entre enero y marzo ascendieron a 5.824 millones de euros, con un descenso del 1,3% frente a los 5.899 millones de euros del primero trimestre de 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Endesa en los tres primeros meses de 2026 se situó en los 1.632 millones de euros, un 14% más que hace un año.

El grupo dirigido por Gianni Armani, nuevo consejero delegado de la energética desde el pasado 28 de abril, destacó que los resultados de este primer trimestre del año se vieron impulsados por el negocio de distribución, gracias al nuevo marco regulatorio y a una gestión eficaz de la red.

Endesa ratificó al mercado el cumplimiento de sus metas para el año 2026, con un Ebitda entre 5.800 y 6.100 millones de euros y un resultado neto de entre 2.300 y 2.400 millones de euros.

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