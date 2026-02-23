Enel acelera sus inversiones a 53.000 millones hasta 2028 para impulsar su apuesta por redes y renovables

Archivo - Logo de Enel. - ENEL - Archivo

Enel prevé unas inversiones brutas de 53.000 millones de euros en el periodo 2026-2028, lo que representa un 23% más que con respecto a los 43.000 millones de euros en su plan anterior 2025-2027, para impulsar su apuesta por las redes y las renovables, anunció la compañía.

La energética italiana, matriz de la española Endesa, señaló que su objetivo con esta 'hoja de ruta' es "acelerar" su crecimiento, "centrándose en las geografías más dinámicas".

En concreto, de esas inversiones totales de la compañía en estos próximos tres años más de 26.000 millones de euros se destinarán al Negocio Integrado, con cerca de 20.000 millones de euros de ellos a Renovables.

26.000 MILLONES A REDES, CON UNOS 5.200 MILLONES A IBERIA.

Asimismo, destinará otros más de 26.000 millones de euros, cifra en línea con su anterior plan, a Redes, de los cuales aproximadamente el 55% tendrá por destino a Italia, más del 20% a Iberia -Endesa-, con unos 5.200 millones de euros estos tres años, con vistas a una mayor aceleración después de 2028; y casi el 25% a América Latina.

Con estas inversiones en redes, el grupo prevé impulsar su base de activos regulatorios (RAB) a unos 58.000 millones de euros en 2028, frente a los 47.000 millones de euros a finales del año pasado, lo que representa un crecimiento del 22%.

En las energías 'verdes', Enel aspira con ese esfuerzo inversor de unos 20.000 millones de euros -unos 8.000 millones más que en su 'hoja de ruta' anterior- a incorporar unos 15 gigavatios (GW) de nueva capacidad y llevar la capacidad instalada renovable a más de 80 GW.

De esta manera, Enel destacó que su estrategia en el periodo pasa por acelerar el crecimiento en países con entornos estables, con foco en redes, energías renovables y clientes finales mediante inversiones 'greenfield' y 'brownfield', así como a maximizar la productividad del capital mediante una asignación óptima y una gestión eficiente y eficaz de los recursos económicos y garantizar un perfil riesgo/rentabilidad equilibrado para lograr un beneficio ordinario por acción mejorado, manteniendo al mismo tiempo una estricta disciplina financiera.

CREACIÓN DE VALOR CON LOS CENTROS DE DATOS.

Asimismo, Enel también destacó que el negocio de centros de datos representará otro motor de creación de valor. En este sentido, indicó que ya puede proporcionar a los operadores de centros de datos emplazamientos industriales ya disponibles -con ocho de ellos ya identificados-, conexión a la red eléctrica y suministro de energía a largo plazo -mediante contratos de compra de energía-.

El consejero delegado de Enel, Flavio Cattaneo, subrayó que el grupo presenta plan estratégico "ambicioso y creíble con una marcada aceleración del crecimiento gracias al aumento de las inversiones en nuevas instalaciones y nuevas operaciones, lo que permitirá una mejora adicional del perfil de riesgo/rentabilidad" de la compañía.

De esta manera, en lo que respecta a los objetivos financieros, Enel estima un resultado bruto de explotación (Ebitda) ordinario acumulado para el periodo 2026-2028 de 74.000 millones de euros, de los cuales aspira a que más del 90% procedan de sus actividades reguladas o contratadas.

La 'utility' italiana prevé que sus ganancias por acción aumentarán a entre 0,80 y 0,82 euros en 2028, frente a los 0,69 euros previstos para 2025, y aspira a que el dividendo por título crezca una media del 6% anual hasta 2028, a partir de los 0,49 euros de 2025.

