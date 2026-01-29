Enfinity Global pone en operación el primer proyecto de su cartera de 366 MW en PPAs con Microsoft en Italia - ENFINITY GLOBAL

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Enfinity Global ha firmado con la tecnológica estadounidense Microsoft un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a largo plazo para una cartera de 366 megavatios (MW) en Italia, que representa así el mayor PPA suscrito hasta ahora en el país.

Según ha informado la compañía estadounidense de renovables, el primer proyecto de su cartera de PPAs con Microsoft en Italia ha entrado en operación comercial, una planta solar fotovoltaica con una capacidad de 33,8 megavatios (MWac), marcando así el inicio de la relación estratégica entre ambos grupos mediante el suministro fiable de energía renovable.

Este primer PPA forma parte de la colaboración más amplia que alcanzará hasta esos 366 MW, e incluye otros proyectos solares actualmente en construcción en Italia.

Como parte del acuerdo, Enfinity y Microsoft también trabajarán para generar un impacto positivo mediante inversiones y la creación de empleo en las regiones italianas donde se están desarrollando las nuevas plantas: Lacio, Emilia-Romaña y Basilicata.

Enfinity Global es propietaria de una cartera de 39,3 gigavatios (GW) en proyectos de producción y almacenamiento de energía renovable, que incluye plantas en operación, construcción y en diferentes fases de desarrollo, así como 37 GW adicionales en etapas iniciales en Estados Unidos.

Asimismo, es actualmente el líder de mercado de PPAs solares en Italia, con 808 MW contratados en los últimos dos años con grandes clientes corporativos e industriales.