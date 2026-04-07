Engie adquiere dos proyectos de almacenamiento de baterías en Andalucía a Rolwind

Engie acelera su ambición con la adquisición de dos proyectos de almacenamiento de baterías a Rolwind. - ENGIE ESPAÑA

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Engie, empresa especializada en energía baja en carbono y servicios, ha adquirido dos proyectos de almacenamiento de baterías a gran escala en Andalucía a la empresa Rolwind Renovables, con sede en Córdoba, según ha informado este martes la compañía en un comunicado.

Estos proyectos, Palmosilla (200 MW/800 MWh en Tarifa, Cádiz) y Cerrillo (78 MW/312 MWh en Álora, Málaga) representan en conjunto 278 MW / 1.112 MWh de capacidad, lo que los convierte en "los mayores desarrollos independientes de almacenamiento energético en España", según han informado ambas entidades.

Asimismo, está previsto que la construcción comience en 2027, mientras que la entrada en operación está prevista a lo largo de 2028.

En conjunto, los proyectos representan una inversión de más de 240 millones de euros entre 2026 y 2028, y han obtenido una subvención conjunta de 70 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Por otro lado, ambas compañías han asegurado que servirán como base para una nueva generación de activos de almacenamiento diseñados para apoyar la red eléctrica, mejorar la estabilidad del sistema y facilitar una mayor integración de energías renovables.

También contarán con condensadores síncronos, una tecnología esencial para proporcionar inercia al sistema y mejorar la estabilidad, seguridad y flexibilidad de la red eléctrica española.

"El acuerdo de adquisición de estos dos proyectos de almacenamiento vuelve a poner de manifiesto nuestro firme compromiso con las energías renovables y con el mercado ibérico", ha explicado la CEO de Engie España, Loreto Ordóñez.

Por su parte, el CEO de Rolwind Renovables, Manuel Nevado, ha concluido que las características de su sistema eléctrico han confirmado la "relevancia estratégica" de dicha tipología. mencionando la flexibilidad, seguridad y estabilidad que "aportan proyectos como Palmosilla y Cerrillo".