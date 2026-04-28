Engie Brasil estudia con Banco Santander e Itaú lanzar una emisión de acciones por hasta 1.705 millones

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Engie Brasil Energia está trabajando con la filial de Banco Santander en aquel país y Banco Itaú para lanzar una emisión de acciones por valor de hasta 10.000 millones de reales (1.705 millones de euros).
Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, el capital levantado ayudaría a financiar la compra de una participación del 40% en la constructora de centrales hidroeléctricas Jirau Energia procedente de su matriz Engie Brasil Participaçoes.
Pese a que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva, de salir adelante, se saldría a los mercados a mediados de este mismo año. No se descarta que más bancos puedan incorporarse en la negociación de títulos.
Engie Brasil Energia ya anunció en diciembre que su consejo de administración había autorizado la adopción de las medidas necesarias para analizar la viabilidad de la adquisición del 40% de Jirau Energia.