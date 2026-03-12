Entelgy nombra a Ángel Echevarria director general de negocio en España y prevé facturar 103 millones

Ángel Echevarria, director general de Negocio en España de Entelgy. - ENTELGY

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entelgy ha anunciado este jueves el nombramiento de Ángel Echevarria como nuevo director general de Negocio en España, en un movimiento que forma parte de su nueva etapa, para la que prevé facturar 103 millones y un aumento de su plantilla.

La nueva estructura nace con el objetivo de "reforzar la ejecución del negocio, la gobernanza y la eficiencia operativa" y contará con el liderazgo de Echevarria, que tendrá la misión de coordinar y "fortalecer la estrategia nacional" de la compañía, así como mantener y reforzar su presencia como socio estratégico en la transformación digital de las empresas.

"Asumo esta responsabilidad con el compromiso de impulsar el crecimiento de Entelgy manteniendo nuestra esencia: cercanía con el cliente, excelencia operativa y un enfoque humano de la tecnología", ha declarado Ángel Echevarria, según recoge un comunicado de Entelgy.

La consultora tecnológica señala que el nombramiento forma parte de su reestructuración organizativa emprendida para "adaptarse a los nuevos retos del mercado tecnológico".

La compañía espera iniciar esta nueva etapa manteniendo su crecimiento durante el próximo ejercicio, para el que prevé facturar 103 millones de euros y aumentar su plantilla para "acompañar la evolución del negocio".

"Hoy elegimos volver a empezar: no para dejar atrás lo construido, sino para apoyarnos en ello y dar un nuevo salto, alcanzar un nivel más alto y seguir generando valor", afirman desde Entelgy.

Ángel Echevarria, que lleva vinculado a la empresa desde 2003 y es también vicepresidente del cluster GAIA, es licenciado en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Deusto y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector tecnológico.

"A lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos de alto impacto en entornos públicos y privados, además de la dirección de proyectos en la Unión Europea", destaca la consultora.