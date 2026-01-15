Ericsson plantea el recorte de 1.600 empleos en Suecia

Archivo - Ericsson y Telstra han conseguido batir el record Guinness en transmisión óptica no regenerada de baja latencia y alta capacidad entre Melbourne, Sydney y Perth, con una distancia de ida y vueltade 10.358 km - ERICSSON - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fabricante sueco de redes y equipos de telecomunicaciones Ericsson ha presentado ante el Servicio Público de Empleo Sueco Ericsson una propuesta de reducción de plantilla que afectaría a unos 1.600 puestos de trabajo en el país escandinavo.

La compañía, que ha iniciado negociaciones con los sindicatos suecos pertinentes, ha explicado este jueves que la propuesta de ajuste de plantilla forma parte de las iniciativas globales para mejorar la posición de costes, manteniendo al mismo tiempo las inversiones tecnológicas y garantizar la competitividad de la compañía.

Asimismo, Ericsson ha advertido de que las iniciativas para aumentar la eficiencia operativa continuarán en todo el grupo, pero no se anunciarán por separado.

Ericsson tiene previsto publicar sus cuentas del cuarto trimestre de 2025 y del conjunto del pasado ejercicio el próximo 23 de enero.