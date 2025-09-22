Escribano, Arquimea, Sensia, Tecnobit y Zelenza compiten por 25 millones en I+D para el control de fronteras

Archivo - Una persona migrante consigue cruzar a Ceuta, 27 de julio de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Arquimea, Sensia, Tecnobit (Grupo Oesía) y Zelenza han sido seleccionadas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para un proceso de compra precomercial de servicios de investigación y desarrollo (I+D) de soluciones para la vigilancia de fronteras, el control de tráficos ilícitos y la inmigración irregular, un proyecto valorado en casi 25 millones de euros, según la información que figura en el portal de contratación del Estado.

El proceso de compra precomercial se divide en tres lotes y los dos primeros están ligados a sensores optrónicos aplicados a la vigilancia --uno sobre regiones marítimas extensas y otro sobre líneas limítrofes terrestres--, mientras que el último tiene que ver con los sistemas aplicados a la detención material de embarcaciones que realicen actividades delictivas.

Cabe destacar que el proceso de compra precomercial de servicios de I+D se divide en una primera fase de diseño de la solución (cuya duración es de un máximo de 6 meses), en una segunda etapa de desarrollo del prototipo (24 meses) y en una última parte de verificación preoperacional (6 meses).

Además, el funcionamiento del proceso estipula que para la primera fase se seleccionan un máximo de cuatro empresas, mientras que a la segunda y tercera etapa tan solo llegan dos.

En este contexto, para la primera fase del lote 1 (sensores optrónicos aplicados a la vigilancia sobre regiones marítimas extensas) han sido seleccionadas Escribano, Sensia y Tecnobit.

El presupuesto máximo del primer lote asciende a 9,58 millones de euros, si bien las ofertas de las empresas adjudicatarias oscilan entre los 3,9 y los 4,15 millones de euros.

En el caso del segundo lote, que también cuenta con un presupuesto máximo de 9,58 millones de euros, han sido seleccionadas Arquimea, Escribano, Sensia y Tecnobit, cuyas ofertas se mueven en un rango de entre 3,91 y 4,15 millones de euros.

Al tercer lote, dedicado a sistemas aplicados a la detención de embarcaciones que realicen actividades delictivas y que cuenta con un presupuesto máximo de 5,28 millones de euros, tan solo se ha adjudicado a Zelenza, que ha presentado una oferta de 2,28 millones de euros.

"Se buscan soluciones innovadoras que permitan satisfacer las nuevas necesidades de vigilancia y control de fronteras, originadas por los cambios de comportamiento de los tráficos ilícitos de mercancías y de los traslados irregulares de migrantes que se producen a través de las fronteras españolas y, por tanto, de las fronteras exteriores de Unión Europea, dejando preparadas dichas soluciones industriales para su incorporación operativa a los actuales medios técnicos con los que cuentan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la Administración del Estado", detalla la licitación consultada por Europa Press.

La financiación de este contrato público provendrá del CDTI y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).