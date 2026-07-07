España y otros seis países ponen en marcha el proyecto para una flota multinacional del avión militar A400M

Avión militar de Airbus - AIRBUS

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Bélgica, Croacia, Francia, Polonia, España, Turquía y el Reino Unido han puesto en marcha el proyecto para una flota multinacional del avión militar de Airbus A400M.

Esta iniciativa se basa en el éxito de la Flota Multinacional de Aviones de Transporte Estratégico (MMF) y ha surgido en el contexto del Foro de Defensa de la Cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Ankara (Turquía), según ha indicado Airbus en un comunicado este martes.

"Está diseñada para subsanar las carencias en materia de capacidad de transporte aéreo estratégico entre los aliados europeos, con el objetivo final de crear una flota multinacional centrada en el avión militar Airbus A400M", ha explicado, detallando que se basada en una estrategia de "puesta en común y uso compartido".

DIFERENTES ETAPAS DE COOPERACIÓN

Así, prevé diferentes etapas de cooperación entre los países participantes, que van desde una flota de A400M de propiedad y gestión multinacional hasta servicios relacionados, como el mantenimiento, el apoyo a la formación, las infraestructuras y la adquisición.

El objetivo es crear una solución integral que satisfaga de forma más eficaz los requisitos nacionales y de la OTAN, al tiempo que ofrezca una mayor flexibilidad operativa en capacidades específicas, como el reabastecimiento en vuelo, la ayuda en caso de catástrofes, la evacuación médica y la extinción de incendios.

El presidente de la división de defensa y espacio de Airbus en el Reino Unido, Ben Bridge, ha afirmado que la elección del A400M para esta flota multinacional "pone de relieve sus capacidades clave de transporte aéreo estratégico".

"Con más de 135 aviones en servicio y más de 270.000 horas de vuelo acumuladas por la flota mundial, el A400M se ha convertido en la columna vertebral de la movilidad aérea de los países europeos más grandes de la OTAN y, gracias a su hoja de ruta de capacidades futuras, su papel será aún más esencial en las próximas décadas", ha añadido.

INSPIRACIÓN EN LA MMF

Como ya se ha mencionado, esta iniciativa multinacional del A400M se inspira en el éxito de la MMF, que desde 2020 opera el avión Airbus A330 Multirole Tanker Transport (MRTT), el avión cisterna "estratégico más capaz y con mayor experiencia en combate disponible".

Este programa ofrece a los países el derecho exclusivo a operar aviones Airbus A330 MRTT propiedad de la OTAN en el marco de un acuerdo de puesta en común, lo que aporta "uniformidad, rentabilidad e interoperabilidad a ambos lados del Atlántico".

Junto con el acuerdo sobre el A400M, la OTAN ha anunciado oficialmente la incorporación de Finlandia como nuevo miembro de la Flota Multinacional de MRTT, ampliando así la base de países participantes y reforzando la soberanía europea en capacidades de defensa críticas. El programa MMF cuenta ahora con nueve países participantes: los Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Alemania, Bélgica, Chequia, Suecia, Dinamarca y Finlandia.

El anuncio pone de manifiesto la "sólida cooperación entre la OTAN, los países participantes y la industria, liderada por Airbus". "El programa constituye un ejemplo de cómo los países pueden aunar y compartir recursos para garantizar un acceso continuo a capacidades de vanguardia, demostrando cómo Europa puede responder de manera eficaz a los retos de seguridad en constante evolución mediante la innovación y la cooperación", ha destacado la empresa.

Para terminar, Airbus ha destacado que con nueve A330 MRTT en servicio de un pedido total de 12 aviones, la unidad del MMF ya se ha desplegado en el flanco oriental de la OTAN, ha prestado apoyo a evacuaciones de civiles y refugiados en Afganistán y ha participado en ejercicios multinacionales en la región del Indo-Pacífico.