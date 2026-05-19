España recibió 32,4 millones de pasajeros hasta abril, un 5,1% más destacando la diversificación de mercados

Archivo - Viajeros en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

España recibió cerca de 32,4 millones de pasajeros internacionales hasta abril, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo periodo de 2025, según datos publicados este martes por Turespaña que destaca la diversificación de mercados con incremento de llegadas desde China, Corea del Sur y Japón.

Los pasajeros aéreos internacionales llegaron a España en el mes de abril ascienden a 10,1 millones, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al mismo mes del año anterior. El 86,5% del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 4,2% más que en abril de 2025, mientras que desde América llegó el 8,4%, con un incremento del 6,2%.

Un mes más, Asia, que representa el 1,7% del total de pasajeros, experimenta un notable retroceso de -30,7%.

En abril, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Alemania. Destacó la subida interanual de Polonia y Bélgica y la positiva tendencia de Estados Unidos.

En la diversificación de mercados (resto de países) destacan por el incremento de llegadas China, Corea del Sur y Japón. Los países iberoamericanos registraron todos incrementos.

Las llegadas de países del Golfo Pérsico e Israel retrocedieron arrastrados por el conflicto bélico en Oriente Medio Principales mercados emisores.

REINO UNIDO SIGUE CRECIENDO A PESAR DEL BREXIT.

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 2,1 millones de pasajeros internacionales y generó el 21% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 3,2%.

Canarias fue su principal destino, con una cuota del 24,3% del total, aunque experimenta un descenso interanual del - 3,9%. En segundo lugar, la Comunidad Valenciana con el 17,6% y, por último, Andalucía con una cuota del 17%.

Desde Alemania volaron 1,3 millones de pasajeros (13% del total) con un retroceso del -5,6%, debido a la disminución de pasajeros en todas las comunidades autónomas, notablemente en Canarias (44.654 pasajeros menos).

Por el contrario, Andalucía y la Comunidad Valenciana registraron subidas moderadas entre el mercado alemán. Baleares se posicionó como principal receptor de este mercado con una cuota del 37,9%, aunque con una contracción del -2,5%.

Desde Italia llegó el 10% del flujo de pasajeros recibido en abril (1.003.452), registrando un crecimiento interanual del 6,5% que benefició a muchas comunidades. Destaca la Comunidad Valenciana con más de 30.000 pasajeros adicionales.

Canarias, Baleares, Cantabria y el Principado de Asturias retrocedieron este mes para el mercado italiano. Los principales receptores fueron Cataluña y la Comunidad de Madrid, aglutinando el 57,5% de las llegadas.

Francia emitió el 8% del total de pasajeros, con un crecimiento interanual del 5,3% en abril. La Comunidad de Madrid acaparó el 23,5% de las llegadas totales, y Cataluña el 22,6% del flujo.

El resto de comunidades registraron aumentos, destacando Andalucía con cerca de 17.000 pasajeros adicionales. La Comunidad Valenciana retrocedió un -6% entre el mercado francés.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 5,1% del total, y experimentaron un incremento del 5,6% en abril, dado el avance positivo en todas las comunidades autónomas excepto el País Vasco y el Principado de Asturias.

Sus principales destinos fueron la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña con más de 100.000 pasajeros cada una y con un notable incremento en la primera superando los 10.000 pasajeros adicionales.

CRECIMIENTO DESTACADO DE ANDALUCÍA Y VALENCIA.

En abril, las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 97% del total de llegadas, registrando todas aumentos menos Canarias y Baleares. Andalucía y Comunidad Valenciana registraron notables subidas de dos dígitos.

La Comunidad de Madrid es la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 22,4% de las llegadas, siguiéndole Cataluña (21%), Baleares y Andalucía, ambas con el 14,2%.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, y recibiendo 2,2 millones de pasajeros, un 5,5% más.