España rozó los 85,7 millones de visitantes internacionales hasta octubre, un 3,5% más, récord histórico

Archivo - Turistas observan el Tajo de Ronda desde un mirador. - ROCÍO FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

España rozó los 85,7 millones de turistas hasta octubre, un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que asegura que el gasto de los turistas internacionales en España superó los 118.000 euros hasta octubre, un 7% más que hace un año.

Estos datos, como viene sucediendo a lo largo del año, consolidan la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, algo más moderado en este 2025 que el pasado año. La cifra de visitantes es la cifra más elevada de la serie FRONTUR del INE.

El pasado mes de octubre España recibió 9,2 millones de turistas internacionales, un 3,2% más que en el mismo mes de 2024, con un gasto que total que aumentó un 7,4% y alcanzó los 12.785 millones de euros,

En los diez primeros meses de 2025, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,9% del total) y un aumento del 3,6% en octubre, seguido de Alemania (11,8%), que disminuyó su gasto un -3,3% en el décimo mes, y Francia (8,8%), que lo aumentó un 9,5%.

En el capítulo de gasto destaca en octubre el conjunto de países de 'resto del mundo', cuyo desembolso crece un 11,5% en tasa interanual.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado han sido Cataluña (18,5% del total), Baleares (17,3%) y Canarias (16,8%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores hasta el mes de octubre fueron Reino Unido (con 17,1 millones y un aumento del 3,9% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 11 millones y una ligera bajada del 0,1%), y Alemania (con más de 10,7 millones y un 0,8% más).

Los principales destinos en el acumulado del año son Cataluña (17,7 millones de turistas y variación positiva del 1% respecto al mismo periodo del año anterior); Baleares (15,2 millones y un 2,5% más) y Andalucía (12,9 millones, un 6,9% más).

SIGUE CRECIENDO EL GASTO POR ENCIMA DE LOS VISITANTES.

En el mes de octubre, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 7,4 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros.

Concretamente, en este octubre España recibió 9,2 millones de turistas internacionales (un 3,2% más), que generaron un gasto total superior a los 12.700 millones de euros.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.383 euros, lo que representa un incremento del 4,2% respecto a octubre del año anterior.

El gasto medio diario de los visitantes creció un 5,5% en tasa interanual, situándose en 201 euros. Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 4,6 millones y un aumento anual del 1,6%.

En el mes de octubre, Reino Unido sigue siendo el primer país de origen de las personas que nos visitan, con más de 1,8 millones de visitantes que dejaron en España 2.202 millones de euros.

A continuación, en segundo lugar, Alemania, con 1,2 millones de turistas y un gasto de 1.612 millones de euros; en tercer lugar, están los turistas procedentes de Francia, con alrededor de 1,1 millones de visitantes y un gasto de 999 millones de euros.

CATALUÑA, DESTINO MAYORITARIO EN OCTUBRE.

Cataluña fue el destino principal de los turistas internacionales en octubre, con 1,97 millones de visitantes en este mes y un crecimiento interanual del 9,9%. Por su parte, Baleares recibió un total de 1,57 millones de visitantes (-1,7%); en tercer lugar, está Andalucía con 1,42 millones (4,2%).

Las comunidades autónomas con mayor peso en el gasto de los turistas en octubre fueron Cataluña (con el 19,3% del total), Islas Baleares (16,4%) y Andalucía (15,9%).

El gasto de los turistas aumentó un 18,5% en tasa anual en Cataluña, disminuyó un 1,5% en Islas Baleares y creció un 9,9% en Andalucía.