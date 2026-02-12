La española Belén Garijo será la próxima CEO de Sanofi

Archivo - FILED - 02 March 2023, Hesse, Darmstadt: Belen Garijo, Chairwoman of the Executive Board of Merck KGaA, attends the annual press conference of the Darmstadt-based pharmaceutical and technology group Merck. The head of the German multinational ph - Arne Dedert/Dpa - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Sanofi ha nombrado a la española Belén Garijo como nueva consejera delegada de la farmacéutica francesa tras la decisión de no renovar el mandato como CEO de Paul Hudson, que abandonará el cargo el próximo 17 de febrero.

Garijo, de 65 años y actual CEO de Merck Group, asumirá sus funciones como consejera delegada de Sanofi al término de la junta general anual de la francesa el próximo 29 de abril.

En este sentido, el laboratorio galo apunta que el nombramiento de Belén Garijo como consejera, así como la modificación de los estatutos sociales para elevar el límite de edad del consejero delegado en el momento de su nombramiento, necesaria para dicha elección, se propondrá a votación de la junta general de accionistas del 29 de abril de 2026.

Olivier Charmeil, actual vicepresidente ejecutivo de Medicamentos Generales y miembro del Comité Ejecutivo de Sanofi desde 2011, asumirá el cargo de consejero delegado interino del laboratorio galo durante esta transición.

Belén Garijo, que ya trabajó en Sanofi hasta 2010, "aportará un mayor rigor a la implementación de la estrategia de Sanofi" y acelerará la preparación del futuro del grupo, según ha indicado la compañía francesa, añadiendo que la prioridad de la ejecutiva española será fortalecer la productividad, la gobernanza y la capacidad de innovación del departamento de Investigación y Desarrollo.

Belén Garijo se incorporó a Merck KGaA en 2011 y asumió el cargo de consejera delegada en 2021, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una empresa del DAX40 en Alemania. La española es miembro del consejo de administración de BBVA y del de L'Oréal.

Con anterioridad, Garijo trabajó en un hospital durante seis años, antes de emprender su carrera en la industria farmacéutica, primero en el departamento de Investigación y Desarrollo de Abbott y, posteriormente, durante 15 años en Sanofi.

"Es una líder reconocida en nuestro sector con una reputación indiscutible. Conoce a fondo el Grupo Sanofi, donde ha ocupado importantes puestos y cosechado numerosos éxitos durante 15 años", ha declarado Frédéric Oudéa, presidente del consejo de administración de Sanofi.

En este sentido, ha destacado que Belén Garijo cuenta con la experiencia y el perfil necesarios para acelerar el ritmo, reforzar la calidad de la ejecución de la estrategia y liderar el próximo ciclo de crecimiento de Sanofi.

"En una industria farmacéutica en constante evolución, ponemos a Sanofi en manos expertas, y la brillante trayectoria internacional de Belén Garijo avala su visión estratégica y su capacidad para impulsar transformaciones profundas y generadoras de valor con una cultura de rigor que prioriza los intereses de los pacientes", ha añadido.

A finales del pasado mes de septiembre, el consejo de administración de Merck KG nombró a Kai Beckmann como futuro presidente del Comité Ejecutivo y consejero delegado de la alemana, que asumirá el 1 de mayo de 2026, en sustitución de Belén Garijo.