Los españoles lideran la preocupación en Europa por el encarecimiento de los viajes de verano

Turismo estival - ALLIANZ PARTNERS

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez viajeros españoles (87%) aseguran estar preocupados por el incremento de los costes de cara a las vacaciones de verano, aunque esta situación no frena sus planes de viaje, ya que quienes prevén desplazarse este año estiman un gasto medio de 952 euros por persona, según el estudio Global Travel Confidence Index elaborado por Allianz Partners, junto a Ipsos.

El informe sitúa a España como el país con mayor preocupación por el encarecimiento de los viajes entre los mercados analizados, diez puntos por encima de la media global (77%) y por delante de China (84%), India (82%), Estados Unidos e Italia (79% ambos), Reino Unido (78%), Alemania (77%), Francia (74%), Países Bajos (66%) y Suiza (63%).

El estudio muestra que el 68% de los españoles tiene previsto viajar durante las próximas vacaciones de verano. De ellos, el 50% afirma que lo hará dentro de España y el 21% que viajarán al extranjero.

La encuesta, realizada por Ipsos a 11.010 participantes, ha abarcado diez mercados: China, Francia, Alemania, Gran Bretaña, India, Italia, Países Bajos, España, Suiza y Estados Unidos.

En comparación con otros países europeos, los viajeros españoles muestran una menor inclinación hacia los viajes internacionales frente a Suiza (61%), Países Bajos (55%) o Alemania (41%).

EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN

La inflación continúa condicionando el presupuesto vacacional y el gasto medio previsto por turista español, de 952 euros, se sitúa por debajo de la media europea, fijada en 1.507 euros por persona.

Por países, Suiza lidera el gasto previsto con 2.580 euros, seguida de Países Bajos (1.752 euros), Reino Unido (1.489 euros), Alemania (1.431 euros), Francia (991 euros) e Italia (986 euros).

En cuanto a la planificación de las vacaciones, el 76% de los encuestados mantiene como prioridad realizar al menos un viaje al año, mientras que el 70% asegura necesitar "desesperadamente" unas vacaciones. Además, el 63% afirma reducir gastos en otras áreas para poder viajar y el 48% señala que ajusta cuidadosamente sus planes vacacionales.

EL 57% CONTRATA SEGURO DE VIAJE

El estudio refleja también un aumento del interés por los seguros de viaje. Así, el 57% de los españoles ya ha contratado o prevé contratar uno este verano, motivado principalmente por la tranquilidad que aporta (88%), la cobertura médica y de repatriación (86%), el reembolso en caso de cancelación (82%) y la protección frente a imprevistos (81%).

No obstante, el 25% de los viajeros asegura que no contratará seguro este verano y un 18% aún no lo ha decidido.

El Head Comercial de la línea de Seguros de Viaje de Allianz Partners España, Fernando Barcenilla, ha señalado que no se está produciendo una disminución de la demanda de viajes, sino "una clara evolución en la forma en que las personas viajan", y que los viajeros últimamente están siendo más "conscientes" pero también más "resilientes".