Estados Unidos cierra primer trimestre con una cartera de construcción hotelera superior a los 6.000 proyectos

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La industria hotelera de Estados Unidos ha iniciado el año 2026 con una vitalidad renovada, alcanzando cifras récord en diversos segmentos de su cartera de desarrollo.

Según el informe trimestral de tendencias de Lodging Econometrics (LE), al cierre de marzo se contabilizaron un total de 6.020 proyectos, que representan 705.825 habitaciones en distintas fases de planificación y ejecución, lo que confirma una actividad sostenida en todo el territorio nacional.

Del total de la cartera actual, 1.071 proyectos (132.016 habitaciones) se encuentran ya en fase de construcción. El resto se divide entre 2.164 desarrollos programados para comenzar en los próximos doce meses y otros 2.785 proyectos en etapas de planificación temprana.

Solo durante el primer trimestre, se registraron 140 inicios de obra y se anunciaron 166 nuevos proyectos, lo que inyecta más de 20.000 nuevas habitaciones al flujo de desarrollo futuro.

En el análisis por categorías, el segmento de lujo ha acaparado la atención al alcanzar un máximo histórico de 102 proyectos y 25.527 habitaciones, marcando un crecimiento interanual del 16%. No obstante, el motor principal del mercado sigue siendo la gama media y superior (upscale, upper midscale y midscale), que representan el 75% de los proyectos totales. Los analistas prevén que estas categorías alcancen su mayor volumen de aperturas anuales desde el año 2022.

Además de la obra nueva, el informe destaca la solidez de las conversiones de edificios y las renovaciones. Actualmente existen 1.461 proyectos de conversión activos, un 3% más que el año anterior. Si se suman las renovaciones, la cifra se eleva a 2.041 proyectos, lo que demuestra que los propietarios están apostando fuertemente por la actualización de sus activos para mantener la competitividad en un mercado en expansión.

Finalmente, tras la apertura de 126 hoteles en el primer trimestre, las previsiones para el cierre de 2026 apuntan a la inauguración de un total de 682 nuevos establecimientos, lo que supondría un incremento del 1,4% en la oferta total del país.

Esta tendencia de crecimiento moderado pero constante se mantendrá previsiblemente en 2027, año para el cual los analistas de LE ya anticipan la apertura de 750 nuevos hoteles y más de 81.000 habitaciones.