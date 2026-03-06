Estados Unidos levanta sanciones para que sus empresas puedan explotar oro en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Molly Riley/White House/Planet P / DPA

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia general este viernes por la que se levantan las sanciones y se autoriza a empresas estadounidenses a explotar oro en Venezuela.

En concreto, la Administración Trump permite a las compañías la "exportación, venta, suministro, almacenamiento, compra, entrega o transporte de oro de origen venezolano para su importación a los Estados Unidos".

Asimismo, queda autorizado el refinado del oro venezolano en Estados Unidos y la reventa o exportación de esta materia prima por parte de una entidad estadounidense.

No obstante, la licencia no autoriza a empresas que ofrezcan condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, impliquen canjes de deuda o pagos en especie, o estén denominadas en monedas digitales emitidos en nombre del Gobierno de Venezuela.

Tampoco podrán iniciar operaciones compañías con cualquier transacción en la que participe una persona ubicada en Rusia, Irán, Corea del Sur o Cuba, ni entidades ubicadas o constituidas bajo las leyes de Venezuela.

Cualquier contrato se regirá bajo la jurisdicción de Estados Unidos y en caso de resolución de disputas deberá llevarse a cabo en este país.

La publicación de esta licencia tiene lugar apenas un día después de que Estados Unidos y Venezuela acordasen restablecer relaciones diplomáticas y consulares a fin de "promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política" del país latinoamericano".