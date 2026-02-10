La Eurocámara aprueba nuevas ayudas al vino y el etiquetado "sin alcohol" a los productos con menos de 0,05 %

Uvas para elaboración de vino de pitarra - SAEX

BRUSELAS 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes el acuerdo alcanzado con los Veintisiete para reforzar el sector vitivinícola de la Unión Europea con nuevas medidas de apoyo financiero, mayor flexibilidad ante crisis de mercado y cambios en las normas de comercialización que permitirán, entre otras novedades, etiquetar como "sin alcohol 0,0%" los vinos con menos del 0,05% de graduación.

La propuesta ha salido adelante por amplia mayoría --625 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones-- tras el pacto provisional sellado el 4 de diciembre del año pasado que, según la Eurocámara, pretende responder a los desafíos que atraviesa el sector y facilitar la apertura de nuevas oportunidades comerciales.

Las nuevas disposiciones, que deberán ser aprobadas formalmente por el Consejo antes de su entrada en vigor, precisan que los productos con una graduación inferior al 0,05% podrán identificarse como "sin alcohol 0,0%", mientras que aquellos con más de un 0,5%, pero al menos un 30% menos de contenido alcohólico que el estándar de su categoría deberán comercializarse como "reducido en alcohol".

Además, el texto introduce mayor flexibilidad financiera para que los productores ajusten la oferta a la evolución del mercado y puedan reaccionar ante crisis provocadas por fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o brotes de enfermedades vegetales, ampliando el uso de fondos europeos para medidas de gestión del potencial productivo.

En concreto, se permitirá destinar estos recursos al arranque permanente de viñedo, a la destilación de crisis y a la cosecha en verde, y se fija en el 25% el límite máximo de financiación nacional que cada Estado miembro podrá dedicar a estas actuaciones sobre el total de fondos disponibles.

PROMOCIÓN Y EXPORTACIÓN

La reforma refuerza asimismo el apoyo al enoturismo como vía de diversificación económica en zonas rurales y mejora las condiciones para la promoción de los vinos europeos en terceros países, de manera que las actividades de información y promoción --como campañas publicitarias, participación en ferias o estudios de mercado-- podrán recibir hasta un 60% de financiación comunitaria.

Un porcentaje que, según señala la Eurocámara, podrá incrementarse con aportaciones nacionales de hasta el 30% en el caso de pequeñas y medianas empresas y del 20% para las de mayor tamaño, y las ayudas podrán concederse durante un periodo inicial de tres años prorrogable en dos ocasiones hasta alcanzar un máximo de nueve.

Con este conjunto de medidas, la normativa busca adaptar el marco regulador a la evolución del consumo y a las nuevas demandas del mercado, en un contexto marcado por la caída de la demanda en algunos Estados miembro y el impacto creciente del cambio climático en la producción.

La eurodiputada 'popular' Esther Herranz García, principal responsable del informe, ha defendido que el acuerdo constituye "una respuesta eficaz a la crisis del sector", subrayando que dota a los viticultores de herramientas para la promoción, la gestión del potencial productivo y la adaptación a las nuevas demandas del mercado, además de introducir mejoras sobre la propuesta inicial.

Entre los cambios introducidos, ha destacado la financiación con fondos europeos del arranque permanente de viñedo y la cobertura total de intervenciones colectivas frente a enfermedades contagiosas, así como la revisión periódica del sistema de autorizaciones de plantación y la ampliación de las campañas de promoción hasta un máximo de nueve años.