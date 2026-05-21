La Eurocámara pide medidas "urgentes" para recuperar las poblaciones de peces del Báltico

Archivo - Barco faenando al amanecer. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves medidas "urgentes" para frenar el deterioro de las poblaciones de peces en el mar Báltico y recuperar el ecosistema marino de la región, incluida la posibilidad de suspender temporalmente parte de la pesca de arrastre y determinadas actividades pesqueras durante la regeneración de algunas especies.

En una resolución aprobada por 337 votos a favor, 178 en contra y 44 abstenciones, los eurodiputados instan a la Comisión Europea y a los países de la UE a revisar el reparto de cuotas pesqueras y su impacto sobre la sostenibilidad de las poblaciones, además de ajustar plenamente los límites de capturas al "principio de precaución" ante el lento restablecimiento de los recursos marinos.

La Eurocámara sostiene además que el ecosistema del mar Báltico necesita un "reinicio" y reclama utilizar de forma más efectiva las herramientas jurídicas y de gestión ya existentes, junto con una mayor coordinación entre políticas europeas y nacionales y una mejor consulta con las partes interesadas.

En este contexto, el Parlamento plantea que Bruselas y los Estados miembro trabajen para "recuperar y reconstruir" las poblaciones de peces, incluso mediante la suspensión de determinadas actividades pesqueras dirigidas a algunas especies de la zona durante las fases de recuperación.

El texto reclama además suprimir temporalmente la pesca de arrastre destinada a la producción de harina y aceite de pescado durante el proceso de recuperación de las poblaciones y limitar las actividades extractivas en las áreas marinas protegidas.

Los eurodiputados defienden asimismo que las decisiones de gestión pesquera deben basarse en criterios científicos, aunque consideran necesario mejorar la calidad y actualización de los datos utilizados para la toma de decisiones.

Entre otras cosas, piden desarrollar un mapa genético completo de determinadas especies explotadas comercialmente en el Báltico, como el arenque o el espadín, y reclaman que los Estados miembro y la Comisión faciliten datos pesqueros actualizados al Consejo Internacional para la Exploración del Mar.

El Parlamento también solicita a la Comisión que pida a este organismo recomendaciones específicas sobre márgenes de precaución relacionados con la incertidumbre científica y sobre el impacto de no mantener determinadas poblaciones pesqueras por encima del rendimiento máximo sostenible.

La Eurocámara condena además lo que describe como una explotación "irresponsable, insostenible y carente de base científica" de las poblaciones pesqueras del Báltico por parte de Rusia, a la que acusa de fijar cuotas de manera "unilateral".

Asimismo, los eurodiputados alertan del aumento de la presencia de la denominada "flota fantasma" rusa en la región, que --según advierten-- incrementa el riesgo de vertidos de petróleo y daños medioambientales debido al estado obsoleto de muchas de estas embarcaciones.