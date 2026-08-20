Europa gasta 381.000 millones en Defensa en 2025, el 2,1% del PIB, y afronta un cambio de modelo, según Banor

Archivo - Un blindado de infantería Puma de Rheinmetall y KNDS. - KNDS - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gasto en Defensa total de la Unión Europea (UE) en 2025 podría alcanzar los 381.000 millones de euros, lo que supone el 2,1% del PIB y superar en una décima el objetivo exigido por la OTAN, según informa este jueves Banor, que apunta a un "cambio de modelo" y afirma que el sector encara el segundo semestre de 2026 con "sólidos fundamentales y valoraciones atractivas".

"Europa está desarrollando un nuevo ciclo industrial en Defensa que se basa en el cambio de modelo, desde la protección de Estados Unidos y escasas inversiones a la seguridad, la autonomía industrial y la preparación operativa como prioridades", para lo que debe "afrontar su fragmentación, las restricciones fiscales, los procesos de contratación lentos y la posibilidad de una desescalada geopolítica, que podrían producir picos de volatilidad. Y, sobre todo, mucho tiempo con escasas inversiones", analiza.

La firma especializada en inversiones señala que, con la demanda en Defensa consolidada, la clave para los operadores será la capacidad industrial y prevé que las empresas que triunfarán serán aquellas que puedan disponer de tecnología avanzada, fábricas, certificaciones, cadenas de suministro y capacidad de producción necesarias para entregar a escala.

Los analistas afirman que el cambio de paradigma ya se refleja en las cifras y comparan el gasto en defensa total de la UE en 2024, que creció un 19% interanual hasta los 343.000 millones de euros, el 1,9% del PIB, con la previsión para 2025 de alcanzar 381.000 millones de euros, el 2,1% del PIB, superando "por poco" la meta de la OTAN.

De este gasto, la inversión en defensa superó en 2024 los 100.000 millones de euros y la compra de equipamiento, 88.000 millones, un 39% más, lo que implicaría que "los Estados no solo financian estructuras existentes", sino que intentan reconstruir capacidades operativas, reservas, producción industrial y tecnologías críticas.

"REDUCIR LA BRECHA" CON EEUU

Aun así, observan que el gasto en Defensa europeo sigue siendo "muy inferior" al de Estados Unidos, cuyo presupuesto para 2026 es de casi un billón de dólares (en torno a 0,86 billones de euros), y que la distancia también se encuentra en conceptos como la estandarización, los programas plurianuales, la contratación centralizada, las cadenas de suministro y la profundidad tecnológica.

De esta forma, "Europa se ha dado cuenta de que tiene que reducir la brecha con Estados Unidos, porque no es sostenible tanta dependencia en un mundo más inestable". Por eso, "en 2026 el rearme europeo continúa, no solo como respuesta a la invasión de Ucrania, sino como el inicio de un nuevo ciclo industrial", prosiguen los expertos, que esperan que el año actual sea "clave" para el sector de Defensa europeo, que "podría convertirse en una oportunidad de inversión muy atractiva para el medio y largo plazo".

En concreto, Banor resalta que Europa está desarrollando proyectos para reducir la brecha con Estados Unidos en temas de munición y rearme, transformación tecnológica, defensa aérea y capacidad de producción propia.

Sin embargo, la existencia de 'campeones nacionales' de defensa --menciona a la alemana Rheinmetall, la italiana Leonardo, las francesas Thales y KNDS France (antigua Nexter) y la sueca Saab, pero no a la española Indra-- suponen "otro obstáculo para crear una industria homogénea y coordinada a nivel europeo", advierte la firma.

Por ello, considera que la coordinación y la autonomía estratégica serán "necesarias" en el nuevo ciclo industrial en Europa, con proyectos como Readiness 2030, SAFE, el Fondo Europeo de Defensa y la Estrategia Industrial Europea de Defensa, que buscan aumentar el gasto en Defensa y garantizar que la mayor parte del mismo se aplique en la industria europea.

Finalmente, los analistas de Banor apuntan como "factores clave" para la Defensa europea en 2026 a la conversión de los presupuestos en pedidos reales, la evolución de Alemania y del conflicto en Ucrania, los cuellos de botella en la producción y las valoraciones: "las compañías deberán demostrar que crecen los pedidos, que se convierten en ingresos, disciplina en costes y capacidad de generar un flujo de caja sostenible", concluyen.