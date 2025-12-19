Eurostars estrena su primer hotel en República Dominicana con una ocupación del 100%

Archivo - República Dominicana.- Eurostars Hotel Company anuncia su entrada en República Dominicana con un resort en el corazón de Samaná - HOTUSA - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha estrenado su primer hotel en República Dominicana, el Eurostars Cayacoa 5 estrellas, con una ocupación completa.

Así lo confirmó la directora de este hotel ubicado en la península de Samaná, Diana Hurtado, en declaraciones a Europa Press: "Los turoperadores han dado confianza de nuevo al destino y a Eurostars", afirmó Hurtado.

El resort cuenta con 295 habitaciones, de las cuales en esta primera etapa de apertura hay 191 habilitadas y reservadas por clientes procedentes, principalmente, de Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos.

El hotel abrió sus puertas en noviembre tras una profunda reforma en la mayor parte de su infraestructura, puesto que se trata de un activo que pertenece al Gobierno dominicano y se construyó durante el mandato de Rafael Trujillo en la década de los 60. Su remodelación fue impulsada por la empresa mexicana Los Puentes hasta la llegada de Eurostars.

Además de la habilitación del resto de habitaciones, en esta segunda etapa de la apertura del hotel se abrirá a los clientes una segunda piscina y una bahía escondida, entre otros servicios.

Por el momento, el hotel no ofrece previsiones sobre la capacidad de la siguiente temporada, que transcurre de noviembre a mayo, pero la directora del mismo ha adelantado que la plantilla actual de trabajadores asciende a 120 y "crecerán con la segunda etapa".

El Eurostars Gran Cayacoa dispone de tres restaurantes con las propuestas internacionales y especialidades dominicanas (Xamaná, Panoramic, Vista Bárbara y Los Cayos), acceso director a una playa mediante ascensor y dos bares (Alisios Lobby Bar y el Ocean Beach Bar).

Además, el establecimiento cuenta con dos piscinas, un área wellness con cabinas de masajes y tratamientos corporales, salón de belleza y estética, bañera de hidromasaje, sauna y baño de vapor aromático, entre otros servicios.

Con esta última apertura, Eurostars ha ampliado su presencia en el Caribe, donde ya opera dos hoteles en México (el Eurostars Hacienda Vista Real 5 estrellas en Playa del Carmen y el Exe El Pueblito 3 estrellas en Holbox) y un tercero en Cartagena de Indias, en Colombia (el Eurostars Marqués de Villalta).