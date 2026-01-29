Explora Journeys adelanta a julio el debut del Explora III, su primer buque propulsado por GNL - EXPLORA JOURNEYS

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Explora Journeys, la marca de viajes marítimos de lujo del Grupo MSC, ha presentado este jueves en Ginebra los detalles del Explora III, el tercer buque de su flota que iniciará operaciones en julio de 2026, adelantándose al calendario previsto.

El barco será inaugurado oficialmente el 1 de agosto de 2026 en el Puerto de Barcelona, donde quedará atracado en la nueva terminal de la compañía.

Antes de esta ceremonia, el navío realizará un itinerario exclusivo denominado 'Preludio Mediterráneo' entre el 24 y el 29 de julio, conectando Génova y Civitavecchia, para posteriormente iniciar su viaje inaugural hacia Lisboa el 3 de agosto y dirigirse al norte de Europa, Islandia y Groenlandia.

"Explora III representa una evolución natural pero poderosa de nuestra visión del viaje oceánico", afirmó Anna Nash, presidenta de Explora Journeys asegurando que "ha sido concebido como un destino en sí mismo: un hotel flotante de lujo que ofrece aún más espacio, confort y opciones".

El nuevo buque presenta una evolución estructural significativa al incrementar su eslora en 19,2 metros respecto al Explora I y Explora II. Este aumento de dimensiones permite ofrecer una mayor sensación de amplitud en las zonas comunes y elevar el ratio de espacio por huésped a 19,5 m2, uno de los más altos de la industria.

A pesar del mayor tamaño, la capacidad se mantiene limitada a 463 suites, de las cuales el 24% pertenecen ahora a la categoría Ocean Penthouses y el 9% a Ocean Residences.

Como novedad destacada, el barco incorpora una segunda Owner's Residence de 280 metros cuadrados, cuyo diseño en la cubierta 7 ha sido realizado por la arquitecta Patricia Urquiola.

En el apartado tecnológico y medioambiental, el Explora III es el primer barco de la flota equipado con motores duales de última generación que funcionan con Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles de baja huella de carbono.

Como primer barco propulsado por GNL de la flota, Explora III refuerza el compromiso de la marca con la sostenibilidad, la innovación y un lujo elegante y responsable. "La innovación, la responsabilidad y la elegancia se integran de manera armoniosa en el diseño y las operaciones de todo el barco", asegura la naviera.

Esta infraestructura se alinea con la estrategia de sostenibilidad de la marca para reducir el impacto ambiental en los destinos donde opera. A nivel de diseño interior, el centro neurálgico del barco será un nuevo atrio de doble altura que conecta con un bar circular y una escalera asimétrica, decorado con mármoles seleccionados y piezas de mobiliario de firmas europeas como Molteni y Paolo Castelli.

La oferta de servicios a bordo se ha reforzado con la ampliación del concepto Ocean Wellness, que unifica las áreas de spa y fitness en la cubierta 5.

En el ámbito gastronómico, se suman nuevas propuestas como The Chef's Table, un espacio de cocina en vivo y narración inmersiva, junto a The Cellar para catas de vinos.

Además, el buque refuerza su oferta comercial de lujo con el debut de la firma Chopard en alta mar y la presencia de Cartier. Para el segmento de negocios, se han instalado tres salas de reuniones modulares en la cubierta 11, facilitando el trabajo remoto y la celebración de seminarios privados durante la navegación.