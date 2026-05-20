Ezentis compra el 55,01% de ADQA por casi 8,5 millones y acelera su plan estratégico

Archivo - Edificio de la sede de Ezentis en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Grupo Ezentis ha adquirido, a través de su filial Ezentis Instalaciones y Equipamientos, el 55,01% del capital social de Adecuaciones y Proyectos (ADQA), compañía especializada en el diseño, ejecución, reforma y entrega 'llave en mano' de espacios profesionales de alta calidad, con un enfoque diferencial en sostenibilidad, por un importe total aproximado de 8,5 millones de euros.

La operación contempla, además, adquisiciones adicionales del 5% del capital social de ADQA con periodicidad anual hasta alcanzar una participación del 75%, según ha informado este miércoles Ezentis en un comunicado.

El 50% del precio se ha abonado en efectivo y el 50% restante mediante acciones de Ezentis, que serán emitidas en un aumento de capital por compensación de créditos, sujeto a la aprobación de la junta general de accionistas prevista para el próximo mes de junio.

Fundada en Sevilla en 2006, ADQA es una compañía de referencia en el desarrollo de proyectos integrales 'llave en mano' para espacios profesionales de alta calidad.

La compañía ha ejecutado más de 1.800 proyectos para más de 150 clientes de primer nivel, incluyendo algunas de las marcas internacionales más prestigiosas, como Loewe, Ferragamo, Mango, Adidas, CBRE, Inditex, EY o Starbucks, en sectores como retail, food & beverage, hoteles, oficinas, clínicas y hospitales.

Con sede en Sevilla y oficinas en Madrid, Barcelona y Vigo, así como presencia en Lisboa y París, ADQA cuenta con una plantilla de 60 profesionales y cerró el ejercicio 2025 con ingresos de aproximadamente 29 millones de euros, un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 2,5 millones de euros y una sólida posición financiera, con caja neta.

PLAN ESTRATÉGICO DE EZENTIS

La incorporación de ADQA supone un paso decisivo en la ejecución del plan estratégico de Ezentis, basado en el crecimiento orgánico e inorgánico, mediante la adquisición selectiva de compañías rentables y complementarias.

Con esta operación, Ezentis refuerza significativamente su división de instalaciones integrales y avanza en su objetivo de superar los 80 millones de euros de ingresos en 2026 en términos proforma, así como de superar los 160 millones de euros de ingresos y los 12 millones de euros de Ebitda a cierre de 2028.

Esta adquisición se enmarca en la estrategia anunciada por Ezentis tras la reciente ampliación de capital de 7,94 millones de euros, sobresuscrita en un 176,5%, cuyos fondos están destinados principalmente a impulsar nuevas oportunidades de crecimiento inorgánico ya identificadas.