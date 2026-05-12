Ezentis eleva su peso en EDA Instalaciones y Energía hasta el 65% tras adquirir otro 5% por 1,2 millones

Archivo - Edificio de la sede de Ezentis en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Grupo Ezentis, a través de su filial Ezentis Instalaciones y Mantenimiento, ha adquirido un 5% adicional del capital social de la firma catalana EDA Instalaciones y Energía por 1,2 millones de euros, con lo que eleva su participación en la compañía hasta el 65%, según ha informado este martes en un comunicado.

De este modo, la operación ha quedado formalizada hoy mediante escritura pública, en el marco de la segunda compraventa a término contemplada en el contrato suscrito el pasado 21 de marzo de 2025.

Con esta operación, Ezentis ha reforzado su posición en el negocio de instalaciones y mantenimientos integrales, una de sus tres áreas estratégicas, junto con redes de comunicaciones y soluciones tecnológicas.

El precio de la transacción asciende aproximadamente a 1,2 millones de euros, abonado en un 50% en efectivo y el otro 50% mediante acciones de Ezentis, que se emitirán a través de un aumento de capital por compensación de créditos, sujeto a la aprobación de la próxima junta general de accionistas.

El valor de las acciones se fijará según la media aritmética de la cotización de Ezentis durante los 60 días naturales inmediatamente anteriores a la firma de la compraventa a término.

La progresiva toma de control de EDA por parte de Ezentis, conforme al calendario previsto en el contrato suscrito en marzo de 2025, evidencia el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el grupo y consolida la integración operativa y financiera de la compañía adquirida.

Ezentis entró en el capital de EDA Instalaciones y Energía en marzo de 2025, cuando tomó un 55% por 8 millones de euros, con el compromiso de ir elevando su participación mediante compras sucesivas del 5%, y en septiembre de 2025 ejecutó la primera de esas opciones al adquirir otro 5% por unos 900.000 euros, con lo que alcanzó el 60% de la compañía. Con la operación anunciada ahora, en mayo de 2026, eleva su peso en EDA hasta el 65%.