Factor Energía expresa su compromiso con "la transparencia total" tras las medidas de la CNMC

Logo de Factor Energía - FACTORENERGÍA

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Factor Energía ha expresado su compromiso con "la transparencia total en todo el proceso de contratación" después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya impuesto medidas a la empresa para frenar la presunta contratación fraudulenta de electricidad y gas.

Según la CNMC, Factor Energía llega al 1% de cuota de mercado en gas y electricidad, aunque acumuló el 61% de las denuncias ante esta comisión por prácticas comerciales engañosas entre enero de 2023 y agosto de 2025.

Fuentes de la empresa han asegurado a Europa Press que Factor Energía "es una de las comercializadoras de energía independientes más activas del mercado español, con una sólida trayectoria y cartera de clientes".

Añaden que la CNMC ha recogido que la compañía debe incorporar controles adicionales en el proceso de llamadas de contratación, sobre todo por parte de terceros, sin apreciar en este procedimiento abierto por el regulador motivos de sanción.

La compañía expresa su compromiso "con la transparencia total en todo el proceso de contratación con el fin de afianzar buenas prácticas en relación con los consumidores y mantiene una política de mejora continua para blindar la calidad de servicio".

Aseguran que, en los últimos años, la compañía ha experimentado un notable crecimiento en volumen de clientes y también en su actividad comercial y ha atendido de "forma diligente" las reclamaciones recibidas para evitar cualquier perjuicio al consumidor.

RECLAMACIONES

Las mismas fuentes no consideran adecuado valorar de forma aislada los datos de número de reclamaciones (112 denuncias entre enero de 2023 y agosto de 2025 de un total de 634), sin distinguir entre tipo de comercializadoras, de referencia o de mercado libre, "por existir un elevado número de comercializadoras de mercado libre, con distintos volúmenes de energía comercializada, algunas recientes y otras de dilatada trayectoria".

Sobre una tasa de rescisiones anticipadas muy superiores a las de los sectores eléctrico y gasista, advierte de que la comparación que se realiza "puede no ser homogénea" porque, aunque se considera un plazo de 90 días, el porcentaje que consta parece coincidir con el anual que se plasma en el correspondiente informe de supervisión, esto es, considerando un periodo de un año.

Los servicios jurídicos de la compañía están analizando la comunicación realizada por la CNMC, su contenido y datos destacados "ante un sesgo que puede implicar un perjuicio para la comercializadora, con más de 26 años de trayectoria en el mercado español".