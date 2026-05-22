La facturación de las empresas se dispara un 7,9% en marzo tras dos meses de caídas

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas se disparó un 7,9% en marzo en relación al mismo mes de 2025 impulsada, principalmente, por los sectores del comercio y de la industria, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de marzo, el más elevado desde marzo de 2025, las ventas de las empresas retoman la senda de los ascensos después de dos meses consecutivos de caídas.

El incremento de la facturación de las empresas en marzo fue consecuencia de la subida interanual de las ventas en el comercio (+11,5%), la industria (+9,7%) y los servicios (+5,8%). Sólo bajó la facturación en el suministro de energía eléctrica y agua (-15,9%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas avanzó un 6,2% interanual en marzo, con lo que ya encadena 19 meses consecutivos de aumentos, siendo el de marzo de este año el más elevado de todos ellos.

Dentro de la serie corregida, las ventas también subieron en el comercio (+9,7%), la industria (+8,1%) y los servicios (+5,1) y bajaron en el suministro de energía eléctrica y agua (-6,5%).

LAS VENTAS SE DISPARAN UN 4,6% EN TASA MENSUAL

En valores mensuales (marzo sobre febrero), la facturación empresarial se disparó un 4,6% en la serie desestacionalizada, frente al estancamiento experimentado el mes anterior.

De los cuatro sectores analizados por Estadística, tres presentaron tasas positivas y únicamente el de suministro de energía y agua recortó su facturación respecto a febrero (-1%).

En el otro extremo, la industria registró el mayor aumento mensual de las ventas, con un avance del 10,1%.