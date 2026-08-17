La facturación de las empresas se dispara un 8,9% en junio impulsada por el comercio y la industria

Archivo - Una terraza de un bar en una plaza de Jerez (Cádiz)- ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas se disparó un 8,9% en junio en relación al mismo mes de 2025, tasa cuatro puntos superior a la de mayo y la más elevada desde marzo del año pasado, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de junio, las ventas de las empresas encadenan cuatro meses consecutivos de ascensos.

El incremento de la facturación de las empresas en junio fue consecuencia de la subida interanual de las ventas en todos los sectores, pero especialmente en el comercio (+9,4%) y la industria (+9,2%). Por su parte, las ventas crecieron un 8,1% en el suministro de energía eléctrica y agua y un 7,7% en los servicios.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas avanzó un 6% interanual en junio, frente al incremento del 7,6% del mes previo, y ya encadena 22 meses consecutivos de aumentos.

Dentro de la serie corregida, las ventas también subieron en todos los sectores, con mayor énfasis en el comercio (+7,6%) y en los servicios (+6,4%). En la industria crecieron un 5,3%, mientras que en el sministro de energía eléctrica y agua avanzaron un 0,9%.

SUBIDA MENSUAL DEL 0,2%

En valores mensuales (junio sobre mayo), la facturación empresarial aumentó un 0,2% en la serie desestacionalizada, en contraste con el retroceso del 0,2% del mes anterior.

De los cuatro sectores analizados por Estadística, sólo la industria presentó una tasa mensual negativa, del 0,5%.

Por contra, el suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos registró el mayor aumento, con un avance mensual del 1,8%.