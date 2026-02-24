La facturación de las empresas sube un 3,9% en 2025, su mayor alza desde 2022

Archivo - Una mujer pasa por un escaparate durante la campaña de Navidad - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas subió una media del 3,9% en 2025, su mayor alza desde 2022, cuando se disparó un 23%, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el aumento de 2025, las ventas de las empresas encadenan dos años consecutivos de incrementos después de que en 2024 subieran un 0,7%.

En el conjunto del año pasado, el suministro de energía eléctrica y agua registró el mayor avance anual de la facturación, con un incremento del 12%. Le siguieron el comercio, con un aumento del 4,8%; los servicios (+4,7%), y la industria, cuyas ventas subieron en el año un 0,5%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas subió una media del 3,8% en 2025, con caídas anuales en todos los sectores, especialmente en el suministro de energía y agua (+12,4%), y en comercio y servicios, ambos con avances del 4,7%. La industria, por su parte, facturó un 0,3% más que en 2024.

En términos interanuales (diciembre de 2025 sobre igual mes de 2024), la facturación de las empresas se disparó un 4,5%, tasa 2,5 puntos superior a la de noviembre y la más elevada desde el pasado mes de septiembre. Con este repunte, la facturación de las empresas acumula ocho meses consecutivos de alzas interanuales.

En la serie corregida, las ventas de las empresas se incrementaron un 2,5% en diciembre en tasa interanual, siete décimas menos que en noviembre.

En valores mensuales (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), la facturación empresarial aumentó un 0,8% en la serie desestacionalizada, su mayor avance mensual desde el pasado mes de octubre, cuando subió también un 0,8%.

