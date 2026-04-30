Faes Farma gana 30,8 millones de euros en el primer trimestre, un 9% más

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Faes Farma obtuvo un beneficio neto de 30,8 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 9% superior a la del mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos de la farmacéutica avanzaron un 31% entre enero y marzo, hasta superar los 200 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 23%, hasta los 48 millones de euros.

La facturación de la división de Farma se incrementó un 31% interanual, hasta superar los 175 millones de euros, favorecido, según la compañía, por la integración de la oftalmología como nueva área relevante, así como por la buena evolución tanto de las moléculas principales como del resto del portafolio.

Por su parte, FARM Faes, la división de Nutrición y Salud animal, elevó sus ventas un 31%, hasta cerca de 22 millones de euros, con un muy buen desempeño de Iberia.

Los ingresos provenientes de las tres moléculas estratégicas de Faes Farma -bilastina, calcifediol y mesalazina- volvieron a registrar crecimientos notables. Bilastina mantiene su liderazgo en el periodo, mientras que las ventas de calcifediol y mesalazina subieron un 19% y un 12%, respectivamente.

En este contexto, la farmacéutica ha destacado la consolidación de la oftalmología como una de las áreas clave del grupo, al representar ya un 14% de los ingresos de Faes Farma.