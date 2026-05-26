La familia Andic respalda de modo "incondicional" la decisión de Jonathan de apartarse temporalmente de Mango

Archivo - Los hijos de Isak Andic, fundador de Mango, le rinden homenaje y evocan su visión empresarial un año después de su fallecimiento - MANGO - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La familia Andic ha cerrado filas con Jonathan, actualmente investigado por la muerte de su padre y fundador de Mango, Isak Andic, y ha respaldado de forma "incondicional" su decisión de dejar la vicepresidencia de la compañía temporalmente para centrarse en defender su inocencia.

Europa Press se ha puesto en contacto con portavoces de la familia para conocer su posición ante la carta abierta remitida por Jonathan Andic a la plantilla en la que comunica su intención de apartarse temporalmente de la empresa, y han respondido con un respaldo "absoluto" a su decisión.

"La familia Andic desea manifestar su absoluto e incondicional apoyo a la decisión tomada por Jonathan de apartarse temporalmente de su dedicación a Mango para concentrarse en su defensa, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales", han manifestado.

"La familia quiere reiterar, una vez más, su plena confianza en la inocencia de Jonathan. Tal y como ha trasladado anteriormente su abogado, el letrado Cristóbal Martell: 'La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia'", han concluido su valoración.