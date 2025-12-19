FCC cierra la venta a CPP de un 25% de su filial Servicios Medio Ambiente por 1.000 millones de euros

Archivo - Vehículo de FCC Enviro en el condado de Polk (Florida) - FCC - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

FCC ha materializado este viernes la venta a CPP Investments de un 25% del capital de su filial FCC Servicios Medio Ambiente Holding (FCC Enviro) por un importe de 1.000 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía controlada por el mexicano Carlos Slim mantendrá la mayoría accionarial de FCC Enviro, con el 50,01%, mientras que CPP incrementa su participación hasta el 49,99%, puesto que el 25% recién adquirido se suma al 24,99% que posee desde finales del mes de octubre de 2023 tras una transacción de 965 millones de euros.

La operación fue anunciada el pasado mes de octubre y su cierre estaba sujeto a las condiciones precedentes habituales.

FCC prevé destinar los fondos obtenidos por esta transacción a atender "las oportunidades estratégicas y las necesidades corporativas" del grupo, tal y como anunció en ese momento.

Por su parte, la filial medioambiental del grupo contempla la continuidad de la estrategia actual, así como el mantenimiento de sus operaciones y relaciones comerciales, con la participación activa y las sinergias que puedan derivarse de las aportaciones de CPP.

FCC Enviro y sus sociedades filiales, de ámbito nacional e internacional, desarrollan diversas actividades de servicios medioambientales a través de cuatro plataformas principales: Atlantic (España, Portugal y Francia), Reino Unido, Estados Unidos y Centro y Este de Europa.