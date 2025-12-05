La Federación Española del Vino celebra el acuerdo europeo sobre el 'Wine Package'

Archivo - Uvas en una viña durante la vendimia en Trasmonte de Salvadur, en Lugo, Galicia (España) - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española del Vino (FEV) ha acogido con satisfacción el acuerdo político provisional alcanzado este jueves, 4 de diciembre, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la propuesta inicial de la Comisión Europea para el denominado 'Wine Package', según ha informado este viernes en un comunicado.

Este paquete consiste en una batería de medidas destinadas a ayudar al sector a afrontar los importantes desafíos sociales, económicos, geopolíticos y medioambientales que está atravesando y a reforzar su competitividad a futuro.

En este sentido, el director general de la FEV, José Luis Benítez, ha destacado que la aprobación del 'paquete vino' supone un reconocimiento explícito a la importancia socioeconómica del sector en Europa y en España, y ha querido agradecer tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España como a la ponente española de los trabajos, la eurodiputada Esther Herranz, su implicación y receptividad a las necesidades del sector.

Este reconocimiento debe ser el primer paso para asegurar que la futura PAC, a partir de 2027, mantenga una dotación suficiente y específica a través de la Intervención Sectorial del Vino (ISV), encaminada a apuntalar la competitividad y sostenibilidad del sector, ha señalado Benítez.

Al respecto, desde la FEV se pide al Gobierno español una posición firme sobre esta cuestión en la próxima reunión del Consejo Europeo de diciembre, que contribuya a implementar mejoras sustanciales y revisiones significativas sobre la propuesta inicial de la Comisión para la futura PAC, que ha generado una gran preocupación sectorial.

VALORACIÓN GENERAL POSITIVA DE LAS MEDIDAS, CON ALGUNA EXCEPCIÓN

Sobre las medidas concretas acordadas ayer en el trílogo, cuya ratificación deberá llevar a cabo el Parlamento Europeo el próximo mes de enero, desde la asociación bodeguera se ven con especial interés aquellas orientadas al mercado y a mejorar la competitividad sectorial en temas tan importantes como la promoción, el etiquetado digital, el enoturismo o el impulso de nuevos productos como los vinos sin alcohol y parcialmente desalcoholizados.

Uno de los avances más significativos es precisamente el refuerzo en la financiación y la posibilidad de ampliar el límite temporal en los planes de promoción de las bodegas.

Además, desde la FEV se valora de manera especialmente positiva el respaldo explícito al enoturismo, que se incluye entre las actividades elegibles de la medida de inversiones y permitirá a las bodegas recibir ayudas directas para el impulso de una actividad esencial, no solo para el propio sector, sino para el desarrollo socioeconómico de buena parte de las zonas rurales de España.

En materia de etiquetado, la Comisión se compromete a desarrollar un símbolo armonizado en la UE para identificar el código QR, aportando la seguridad jurídica que el sector reclama con urgencia.

Igualmente, la armonización del uso de términos para los vinos sin alcohol y parcialmente desalcoholizados, y la alineación del marco legal de los productos aromatizados con el del vino, se consideran novedades muy positivas para el impulso de estas categorías.

También se ve con buenos ojos que los Estados miembros puedan elevar la cofinanciación europea para inversiones relacionadas con el cambio climático, en medidas tanto de mitigación como de adaptación, un refuerzo clave para acelerar la transición hacia una producción más resiliente y sostenible frente al creciente desafío climático.

Al margen de todos esos avances positivos, desde la FEV se ha reiterado la oposición al uso de fondos europeos para arranque de viñedos, incluso a pesar de las restricciones previstas, al considerar que todas las ayudas deben ir encaminadas a mejorar la competitividad de aquellos que apuestan por continuar en el sector y no a incentivar el abandono de los cultivos y de la actividad.

"No podemos dejar de insistir en que desde España no se detraigan en ningún caso fondos destinados a promoción o inversiones para financiar un posible arranque", ha concluido el director general.