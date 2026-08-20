Ferrovial se adjudica en consorcio el desarrollo de los carriles express de la I-24 en Tennessee (EEUU)

I-24 en Nashville - FERROVIAL

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial ha sido seleccionada para desarrollar los carriles express de la I-24 Southeast en Nashville, Tennessee, siendo ésta la mayor inversión privada y la primera colaboración público-privada en la historia de este Estado del sur de Estados Unidos.

El proyecto, de 42 kilómetros de longitud, incorporará carriles express en ambos sentidos de la I-24 entre Nashville y Murfreesboro, para mejorar la movilidad en uno de los corredores más congestionados de la región.

El consorcio liderado por Ferrovial, DriveTN, que incluye a Transurban y Tikehau Star Infra, financiará, diseñará, construirá, operará y mantendrá el proyecto, valorado en 9.200 millones de dólares (7.882 millones de euros), al tiempo que proporcionará a Tennessee un valor concesional previsto de 24.800 millones de dólares (21.246 millones de euros).

Según ha explicado Ferrovial en un comunicado, este proyecto ofrecerá una solución de transporte asequible, con tiempos de viaje fiables a lo largo de un corredor clave que se extiende desde la I-40, al este de Nashville, hasta la I-840, cerca de Murfreesboro.

Los conductores que opten por utilizar estas vías se beneficiarán de velocidades más estables en su viaje, incluso en las horas punta, mientras que, quienes permanezcan en los carriles gratuitos, también experimentarán una reducción de la congestión, aseguran desde la compañía de infraestructuras.

Ferrovial ha replicado con éxito este modelo en otras áreas metropolitanas en expansión de Estados Unidos, como Dallas-Fort Worth, Charlotte y Washington D.C.

En el corredor 66 Express Outside the Beltway, en Virginia, los carriles express han reducido los tiempos de viaje en hora punta hasta en un 50%, al tiempo que ofrecen unas condiciones de viaje más fiables.

"Para nosotros es un honor haber sido seleccionados para impulsar este emblemático proyecto de transporte para Tennessee, que mejorará la movilidad y contribuirá al crecimiento económico sostenido del Estado", ha señalado Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial.