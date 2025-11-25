Ferrovial duplica hasta 55 millones su próximo dividendo en efectivo que entregará en Navidad

Archivo - Autopista de Ferrovial en Texas - FERROVIAL - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial ha anunciado la entrega de un nuevo dividendo adicional en efectivo en Navidad para sus accionistas, que más que duplica el entregado hace un año, hasta los 55,6 millones de euros, en vista de las previsiones de caja para finales de año.

La compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la fecha 'ex dividendo' será el 4 de diciembre, por lo que el día anterior será el último en el que sus acciones cotizarán con derecho a recibir el pago, que se abonará a partir del 22 de diciembre.

En Estados Unidos, ese calendario se retrasa un día, por lo que la fecha 'ex dividendo' para sus acciones en el Nasdaq será el 5 de diciembre.

El año pasado repartió 25 millones de euros en el dividendo comparable de 2024, por lo que el alza de un año para otro asciende al 122%, más que duplicando el pago de hace un año.

Previamente, y desde este martes, la compañía está pagando su anterior dividendo, en ese caso en formato de scrip dividend, a través del cual los accionistas pueden escoger entre recibir nuevas acciones o recibirlo en efectivo.

En concreto, el pago asciende a 0,4769 euros en efectivo por acción o una nueva acción por cada 114,8368 actuales. Los titulares del 82,12% de las acciones escogieron recibir el dividendo en nuevas acciones.

En estos últimos días, la compañía ha registrado movimientos al alza en su cotización, después de que su autopista canadiense (407 ETR) haya anunciado un nuevo aumento medio del 13% de las tarifas para el año que viene.