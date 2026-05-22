Archivo - Filipinas levanta las restricciones a las exportaciones españolas de porcino. - UNIÓN DE UNIONES - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

España podrá reanudar desde este viernes las exportaciones de productos del porcino a Filipinas, en virtud del acuerdo de regionalización alcanzado por las autoridades veterinarias de ambos países por el que se levantan las restricciones impuestas por el Gobierno filipino tras la detección en noviembre pasado de un foco de peste porcina africana en Barcelona.

El acuerdo ha establecido un marco sanitario que permite diferenciar las zonas restringidas de aquellas que mantienen garantías suficientes para el comercio internacional, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Así, el Bureau of Animal Industry (BAI) de Filipinas ha reconocido como "zona libre" todo el territorio nacional, excepto la provincia de Barcelona, que se mantiene con restricción a la exportación.

En este contexto, el reconocimiento ha permitido sustituir las restricciones de alcance nacional por un enfoque basado en la situación sanitaria real de cada territorio, conforme al principio de regionalización.

Desde hoy ya se pueden emitir el Certificado de Exportación Ganadera (CEXGAN) de carne y productos cárnicos cuya fecha de producción sea posterior al 8 de mayo.

Sin embargo, de momento permanecen excluidos los productos elaborados, sobre los que se España y Filipinas mantienen negociaciones.

Por otro lado, la reapertura del mercado filipino tiene una "especial relevancia" para el sector porcino español, ya que se trata del tercer destino de sus exportaciones en tonelaje, con un 14% del total.

El Ministerio de Agricultura ha valorado este avance como un "paso estratégico" para reforzar la posición de España como "proveedor seguro y competitivo" de productos porcinos.