Finnair cierra 2025 con beneficios de 64 millones pese al impacto de las huelgas

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea finlandesa Finnair cerró el ejercicio fiscal 2025 con un resultado operativo de 64,2 millones de euros, lo que supone un descenso frente a los 114,2 millones del año anterior, según ha informado este miércoles la compañía.

Las cuentas anuales se vieron fuertemente condicionadas por el impacto de los conflictos laborales y huelgas, que supusieron un lastre directo de 68 millones de euros en su resultado operativo comparable.

A pesar de este impacto, la facturación anual del grupo alcanzó los 3.106,2 millones de euros, un 1,9% más que en 2024. El número de pasajeros creció un 2%, hasta los 11,9 millones de usuarios, mientras que el factor de ocupación mejoró en 1,1 puntos porcentuales, situándose en el 76,9%.

Ante estos resultados, el Consejo de Administración ha propuesto una devolución de capital a los accionistas de 0,09 euros por acción.

UN CUARTO TRIMESTRE MARCADO POR LA SÓLIDA DEMANDA

En el desglose del último trimestre del año (octubre-diciembre), Finnair registró una notable recuperación con un beneficio operativo de 46,4 millones de euros, cuadriplicando los 12,1 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos trimestrales ascendieron a 789,5 millones de euros, un ligero incremento del 0,8%.

El consejero delegado de la firma, Turkka Kuusisto, ha destacado que el trimestre se vio impulsado por una "ejecución operativa sólida" y una demanda saludable, especialmente en las rutas hacia Asia y Europa. El beneficio por acción en este periodo fue de 0,13 euros, frente a las pérdidas de 0,04 euros por título registradas entre octubre y diciembre de 2024.

No obstante, el directivo señaló que el mercado del Atlántico Norte mostró signos de debilidad en los rendimientos, lo que fue compensado por el descenso en los precios del combustible y la evolución favorable de los tipos de cambio.

PERSPECTIVAS PARA 2026: CRECIMIENTO Y MAYOR RENTABILIDAD

De cara al ejercicio 2026, Finnair prevé una aceleración de su crecimiento con un objetivo de ingresos de entre 3.300 y 3.400 millones de euros. La compañía estima que el resultado operativo comparable se situará en un rango de entre 120 y 190 millones de euros, lo que supondría duplicar o incluso triplicar las cifras de 2025.

La aerolínea planea aumentar su capacidad total (ASK) en aproximadamente un 5% durante este año, apoyada en una mejora de la situación macroeconómica y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los consumidores.

Sin embargo, Finnair ha advertido sobre la persistencia de riesgos derivados de la inestabilidad geopolítica internacional y las posibles "guerras comerciales". Asimismo, la compañía espera que los costes derivados de las nuevas regulaciones medioambientales sigan presionando los márgenes, aunque confía en que los niveles actuales del precio del crudo ayuden a mitigar dicho impacto.