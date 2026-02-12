First Drop recibe inversión de 8,3 millones de la 'SEPI Digital' para acelerar hasta 45 startups tecnológicas

First Drop recibe una inversión de 8,3 millones de la SETT para acelerar hasta 45 startups tecnológicas - FIRST DROP

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

First Drop ha recibido una inversión de 8,3 millones de euros de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', con la que espera impulsar hasta 45 startups tecnológicas con impacto social y medioambiental en fases muy tempranas.

Con esta aportación, el fondo español supera los 19 millones de euros bajo gestión y prevé alcanzar los 25 millones en los próximos meses, según ha informado este miércoles en un comunicado.

El capital se destinará íntegramente a inversión directa en entre 40 y 45 startups, con un horizonte de despliegue hasta junio de 2029 y centrado sobre todo en los ámbitos de tecnología avanzada, inteligencia artificial, 'machine learning' (aprendizaje automático), ciberseguridad, manufactura aditiva y soluciones digitales aplicadas a salud, educación, sostenibilidad y economía circular.

"Esta inversión de la SETT valida nuestro modelo y nos da la oportunidad de acelerar compañías que generan un impacto social y medioambiental tangible, llevando sus soluciones desde España a mercados internacionales", ha declarado Manuel Nieto, General Partner de First Drop.

La aportación de la SETT, cuya participación representa menos del 50% del capital del fondo, ya está comprometida al 100% y se ha realizado a través de Next Tech, uno de los instrumentos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea.

La inversión prevista del fondo español, especializado en inversión pre-seed de impacto social y medioambiental, tiene un ticket medio de 300.000 euros y capacidad de acompañamiento en rondas posteriores, señala la nota de prensa.

"La inversión contribuirá al desarrollo de empleo cualificado, al crecimiento de empresas de alta productividad y valor añadido y al fortalecimiento del tejido tecnológico nacional, combinando impacto local con ambición global", asegura el fondo, fundado por Manuel Nieto y Alejandro Valero.

Entre el portafolio de First Drop, que ha invertido 7,4 millones de euros en su primer año completo de actividad, se encuentran compañías como Motoreto, Fresh Greens, Agrow Analytics, Recovo, Banbu, Ealyx, Emendu, Minitales, Hirint y Ovianta.