Fitch rebaja la nota de Aedas Homes a 'B+' para alinearla con la de Neinor tras su adquisición

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fitch Ratings ha rebajado el rating de Aedas Homes hasta 'B+' con perspectiva 'estable', desde el anterior 'BB-', para alinearlo con la calificación que mantiene sobre Neinor Homes tras completarse la adquisición de la promotora por parte de esta última.

En un comunicado, la agencia explica que la bajada de la nota de Aedas responde a la equiparación de su calificación con la de Neinor, actualmente en 'B+' con perspectiva 'estable', al dar por completada la toma de control e integrar a Aedas dentro del perfil crediticio del grupo resultante.

Fitch detalla que la operación implica la alineación de los perfiles de riesgo de ambas compañías, que pasan a considerarse a efectos de rating como una única entidad económica, lo que justifica que la calificación de Aedas converja con la de Neinor.

Como consecuencia de esta integración, la agencia ha decidido retirar el rating de Aedas por "motivos comerciales", de forma que dejará de seguir de manera independiente a la promotora una vez ejecutada la combinación con Neinor y trasladado su riesgo de crédito al grupo comprador.

Fitch recuerda que había colocado las calificaciones de ambas promotoras en vigilancia negativa en junio de 2025, precisamente ante la posible fusión entre Neinor y Aedas, y que la confirmación de la operación ha derivado ahora en la equiparación de sus ratings.