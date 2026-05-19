Florentino Pérez y Criteria suben su partipación en ACS tras invertir 659 millones y el grupo sufre en Bolsa

El presidente de ACS, Florentino Pérez (1 fila, 3d), y el consejero delegado Juan Santamaría Cases (1 fila, 3i), durante la junta de accionistas de ACS, en Ifema Madrid, a 8 de mayo de 2026 - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ACS y principal accionista de la compañía, Florentino Pérez, junto con Criteria Caixa --su segundo mayor accionista--, han elevado su participación en la constructora a través de una ampliación de capital en la que han adquirido más de 5 millones de acciones por importe de 659,3 millones de euros, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Rosán Inversiones (sociedad de Florentino Pérez) y Criteria han elevado su participación en el capital social de ACS hasta el 14,72% y el 10,65%, respectivamente, frente a los porcentajes del 14,58% y del 9,36% que poseían antes de la ampliación de capital.

Para ello, han suscrito y/o comprado 1.200.000 y 4.074.969 acciones, respectivamente, en un proceso de colocación acelerada a razón de 125 euros por acción de los que 0,50 euros corresponden al valor nominal y 124,50 euros a la prima de emisión. Este precio de 125 euros es un 5,09% inferior al precio al que cerraron ayer los títulos de ACS.

Las acciones de ACS lideraban los retrocesos del Ibex 35 desde primera hora de la mañana. Así, los títulos del grupo abrían la sesión de este martes con una caída del 5,4%, aunque en torno a las 10.15 horas moderaban su descenso al 5%, hasta los 125,2 euros por acción.

El objetivo de esta operación es impulsar el plan de inversiones de ACS en la nueva infraestructura digital, principalmente los centros de datos.

ACS, Rosán y Criteria han asumido un compromiso de no disposición de acciones ('lock-up') de 90 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales.

La ampliación de capital se ha realizado mediante la emisión de 5.433.291 acciones, equivalente a aproximadamente el 2% del capital, con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, mediante un procedimiento de colocación acelerada.

Se espera que la liquidación de las operaciones y consiguiente entrega a los inversores de todas las acciones tenga lugar alrededor del 21 de mayo, según ha precisado el grupo de infraestructuras a la CNMV.

De forma paralela, ACS ha acordado terminar las dos operaciones de permuta financiera ('equity swap') concertadas con Société Générale y CaixaBank en el segundo semestre de 2023 sobre un total de 11.120.000 acciones, lo que ha dado lugar a la venta de estas acciones, en el marco del proceso de colocación acelerada, por unos 1.390 millones de euros.

BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale han actuado como entidades coordinadoras globales de la operación.

PLAN DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL

La compañía remarca que se espera que esta operación "genere valor para los accionistas" mediante el despliegue de iniciativas generadoras de flujos de caja a largo plazo y rentabilidades atractivas, en línea con su estrategia.

ACS destinará tanto los importes netos del aumento de capital como los procedentes de la terminación de las operaciones de permuta financiera al desarrollo e implementación de su plan de negocio, incluyendo la potencial aceleración de oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital de entre 5.500 y 6.000 millones de euros.

"Está previsto que los fondos se destinen parcialmente a infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial (IA) en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico", explica.

ACS también tiene la intención de destinar parte de los fondos a reforzar sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular, como soporte a la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura de nueva generación, así como a acometer otras inversiones en infraestructura tradicional.