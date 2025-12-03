La flota espera que se frene la propuesta de CE que haría "inviable" la pesca del arrastre en Mediterráneo

Barco arrastrero en el Mediterráneo - CEPESCA

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha trasladado este miércoles a la Secretaría General de Pesca su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea sobre el reglamento de posibilidades de pesca en el Mediterráneo para 2026, según informa en un comunicado.

En concreto, la flota nacional se muestra confiada en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación consiga el apoyo necesario entre los Estados miembros para impedir que esta propuesta prospere en la reunión del próximo Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que se celebrará los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas.

La propuesta, que limita la actividad a 9,6 días de pesca de media por buque al año, es considerada "inasumible" por la flota española, ya que supondría la paralización de la pesca de arrastre que opera en el Mediterráneo.

En este sentido, la patronal pesquera, representada en la reunión por su vicepresidente para los caladeros del Mediterráneo y Golfo de Cádiz, José María Gallart, y por su secretario general, Javier Garat, subraya que el planteamiento de la Comisión no se corresponde con los avances constatados en las evaluaciones científicas más recientes, que muestran una mejora en el estado de los recursos pesqueros de la zona.

Además, señalan que tampoco refleja las promesas del comisario de los últimos meses en las que indicaba que había llegado el momento de reconocer el trabajo de los pescadores y compensarlo con más días de actividad.

A este respecto, el sector pesquero cuestiona que Bruselas haya utilizado la situación de la cigala como argumento principal para justificar esta reducción extrema del esfuerzo pesquero, ya que se trata de una especie que no ha tenido un papel relevante en el diseño ni seguimiento del plan de gestión vigente, y cuya inclusión resulta, a su juicio, desproporcionada y carente de suficiente fundamento científico.

En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la cigala supone el 0,4% de las capturas y, en Cataluña, el 2,6%. Asimismo, Cepesca advierte que el planteamiento actual de la Comisión ignora el impacto social y económico que supondría sobre las comunidades costeras del Mediterráneo español y no responde a los objetivos de equilibrio establecidos por la Política Pesquera Común (PPC).

En este contexto, la patronal pesquera considera que el próximo Consejo de ministros de Pesca será "determinante" para alcanzar un acuerdo que permita mantener la actividad dentro de un marco sostenible y basado en la evidencia científica.

Hay que recordar que, en 2025, la Comisión redujo ya el esfuerzo pesquero a 27 días de actividad por buque, una decisión también considerada "drástica" por el sector y que, posteriormente, fue modulada con la aplicación de medidas de gestión compensatorias, como ajustes en el tamaño de las mallas y vedas, lo que permitió ampliar la actividad anual por buque a aproximadamente 130 días.

Por último, el sector subraya que ha participado "activamente" en la aplicación de medidas de gestión y control, y que el mantenimiento de la actividad debe conciliar sostenibilidad biológica con la viabilidad socioeconómica, evitando decisiones que abocan a la desaparición de la flota y su tejido socioeconómico.