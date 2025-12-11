Forestalia expresa su colaboración con autoridades policiales y judiciales tras el registro de su sede

Uno de los agentes de la UCO accede al edificio donde se encuentra la sede central de Forestalia, donde este jueves se ha practicado un registro en el marco de la trama Leire. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Forestalia ha manifestado, mediante un comunicado, "su plena colaboración con las autoridades policiales y judiciales en las cuestiones en las que ha sido requerida", tras el registro de su sede en Zaragoza por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Dicha actuación corresponde a la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

La compañía ha señalado que "los hechos acaecidos en el día de hoy, se encuentran bajo el secreto de las diligencias judiciales, y, por ende, por mandato legal, no puede ofrecer información alguna relativa a los hechos".

Forestalia ha trasladado también que "mantiene la total normalidad de sus actividades profesionales".