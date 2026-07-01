Francesc Fajula asume la dirección ejecutiva del consorcio público-privado de la gigafactoría española de IA

1100942.1.260.149.20260701155453 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (4d), el ministro Óscar López (4i), Florentino Pérez (2i), y el presidente de Telefonica, Marc Murtra, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). - MATIAS CHIOFALO / EUROPA PRESS

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este miércoles, en el Complejo de la Moncloa, a altos directivos de las empresas que integran el consorcio público-privado recientemente constituido para desarrollar la primera gigafactoría avanzada de inteligencia artificial (IA) española, entre ellos el catalán Francesc Fajula, primer directivo en incorporarse a la alianza y responsable ejecutivo de la misma.

En el encuentro también han participado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el presidente de ACS, Florentino Pérez; el consejero delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi; el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; y el director ejecutivo de Multiverse Computing, Enrique Lizaso, además del propio Francesc Fajula como máximo responsable ejecutivo del proyecto.

Fajula, que ha dejado recientemente su cargo como consejero delegado de la Fundació Mobile World Capital Barcelona (FMWCB), asume ahora la dirección ejecutiva de la nueva gigafactoría avanzada de inteligencia artificial.

El proyecto español, de mayoría accionarial privada, está a la espera del lanzamiento de la convocatoria de la Comisión Europea para competir por una de las grandes gigafactorías europeas de IA, con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova (Tarragona), y San Fernando de Henares (Madrid), para alojar la infraestructura tecnológica.

PEDRO SÁNCHEZ DESTACA LA TRANSFORMACIÓN DE LA IA

Durante la reunión, Sánchez ha subrayado que la IA es una de las tecnologías que transformará en mayor medida la sociedad en las próximas décadas, en campos como el laboral, la investigación, el aprendizaje y las relaciones.

Por ello, ha instado a seguir trabajando para construir y gobernar las tecnologías estratégicas, de modo que España contribuya, con ambición política e inversión, a que Europa pueda liderar ámbitos tecnológicos clave, recuperar competitividad y reforzar la capacidad de decidir sobre el futuro digital español y europeo.

En este sentido, ha trasladado el apoyo decidido del Gobierno al proyecto de gigafactoría de IA, con el fin de situar a España a la vanguardia, mediante una inversión pública en la compañía de 720 millones de euros, a través de la Sociedad Española para la Transición Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', aprobada el mes pasado con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación.

A ello se suma el pago de una contribución voluntaria de 300 millones de euros, autorizado por el Consejo de Ministros en junio a la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC), en concepto de servicios, organismo con sede en Luxemburgo encargado de explotar las factorías de IA y de promover el establecimiento y acceso a gigafactorías de IA en la Unión Europea.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha destacado la importancia de la colaboración público-privada y la relevancia de las empresas que integran el consorcio, líderes en sus sectores --Telefónica (con el 15,67% del accionariado), ACS (15,67%), Banco Santander (15,67%) y Multiverse Computing (4%)--.

Se trata de un proyecto impulsado por el Gobierno de España (SETT, 47,99% de las acciones), junto a la Generalitat de Catalunya (1%), que está previsto que movilice una inversión de hasta 5.000 millones de euros.

El proyecto permitirá que universidades, pymes, centros de investigación e instituciones españolas multipliquen su capacidad de investigar, innovar y reforzar la competitividad española en la carrera por la IA.

ESPAÑA, LÍDER EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL

España ya cuenta con dos factorías de IA vinculadas a EuroHPC, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y el Centro de Supercomputación de Galicia CESGA, ambos con financiación del Gobierno de España.

También el ordenador cuántico MareNostrum 5, en el BSC, que ha permitido, entre otras cosas, hacer simulaciones del genoma humano, el diseño acelerado de nuevos fármacos o el proyecto del gemelo digital de la tierra.

En esta línea, el presidente del Gobierno ha puesto en valor el liderazgo europeo de España en materia de digitalización y tecnología, al disponer de una de las redes de conectividad más avanzadas de Europa, un amplio despliegue y disponibilidad de energía renovables y centros punteros como el BSC, junto a un ecosistema de talento competitivo, con un creciente número de graduados en materias STEM, centros de investigación de excelencia, universidades y polos tecnológicos de primer nivel.