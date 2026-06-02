Fujitsu firma un acuerdo con Anthropic PBC para la transformación de las empresas japonesas basada en la IA

Archivo - Fujitsu firma un acuerdo con Anthropic PBC para la transformación basada en IA en las empresas japonesas. - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fujitsu ha anunciado la firma con Anthropic PBC de un acuerdo, que se formalizó el pasado 27 de mayo, donde ambas compañías colaborarán para impulsar la aceleración a gran escala de la transformación basada en Inteligencia Artificial (IA) en las empresas japonesas.

Esta colaboración permitirá a la compañía nipona aprovechar 'Claude' de Anthropic para "reforzar y ampliar" su modelo 'Forward Deployed Engineer' (FDE), orientado a convertir la IA en valor empresarial tangible.

Al combinar este modelo FDE con 'Claude', Fujitsu irá más allá de la simple implantación tecnológica para ofrecer aplicaciones de IA directamente vinculadas al valor real de negocio, basadas en una "estrecha" colaboración con los clientes y en conocimiento sectorial.

Asimismo, Fujitsu impulsará una mejora de la ciberseguridad en empresas, infraestructuras críticas y servicios esenciales, buscando evolucionar desde modelos tradicionales, hacia nuevos modelos operativos donde la experiencia humana y la inteligencia artificial trabajen conjuntamente.

En colaboración con el Gobierno japonés, la compañía aprovechará el conocimiento adquirido para contribuir al fortalecimiento de la seguridad en toda la sociedad.

"Gracias a esta colaboración, combinaremos la profunda experiencia de Fujitsu en múltiples industrias y áreas de negocio con los avanzados modelos de IA de Anthropic", ha declarado el CEO y director general de Fujitsu, Takahito Tokita.

Para concluir, el director comercial de Anthropic, Paul Smith, ha señalado que se trata de uno de los compromisos "más relevantes con la IA de vanguardia" en el mercado japonés" y ha afirmado que desde la compañía se sienten "orgullosos" de ser el socio de Fujitsu.